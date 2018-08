Luce Jennifer Lopez curiosas botas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Bien sabemos que J.Lo. Tiene uno de los mejores estilos en el mundo de la farándula. Sin embargo, esta vez nos dejó con la boca abierta con un calzado fenomenal. Se trata de las botas-jeans que la firma italiana Versace lanzó hace apenas unas semanas como parte de su colección crucero 2019.¿Quieres saber más detalles? Sigue leyendo.Sin duda los diseños de Donatella Versace para su firma han pasado a la historia. Siguiendo con el ánimo de homenajear a su hermano, Gianni Versace, la italiana nos deja claro que seguirá siendo una de las mujeres más creativas en el mundo de la moda y como prueba tenemos estas botas que, sin duda, se convertirán en un básico para todas aquellas que son fanáticas de la moda extravagante.Confeccionadas en piel y mezclilla, las botas-jeans son una oda a la irreverencia y un homenaje a las prendas poco convencionales. Y quién mejor que presumirlas que nuestra cantante favorita Jennifer Lopez, quien las usó para asistir a un evento de música hace unas horas.La cantante aprovechó para hacer de estas botas las protagonistas de su look, pues las combinó con una camisa blanca estilo oversized (como si se tratara la camisa de su pareja) y las increíbles botas Versace. Apostó por un beauty look de lo más relajado para que no fuera excesivo y un peinado limpio para no restarle protagonismo al calzado.Hasta el momento, usuarios se encuentran divididos si es un look totalmente fashionista u horrorista