Así de enamorados se veían los adolescentes./ Foto: Especial.

Foto de Instagram de Millie./ Foto: Instagram.

Jacob y Millie en diciembre del 2017./ Foto: Instagram.

Jacob Sartorius en una imagen del año pasado./ Foto: Especial.

Millie en su personaje de Eleven en 'Stranger Things'./ Foto: Especial.

Ella, de 14 años, y él, de 15, recurrieron a laspara dejar claro que pese al truene, siguen siendo "amigos".Millie escribió: "La decisión con Jacob y yo fue completamente mutua. Ambos somos felices y somos amigos", mientras que Jacob publicó un mensaje casi idéntico: "La decisión con Mills fue completamente mutua y ambos somos felices y seguimos siendo amigos"., luego de que Millie publicara una fotografía abrazando a un osito de peluche, que poco después se supo era un regalo de su novio.Pero en diciembre del 2017,en blanco y negro con corazones rojos entre ellos.que alcanzó la fama en las redes sociales gracias a la publicación de videos de sincronía de labios en Musical.ly.En 2016 lanzó su primer canción 'Sweatshirt', que entró en la lista de éxitos Billboard Hot 100 en Estados Unidos y Canadá.El 20 de enero de 2017 lanzó su primer EP 'The Last Text' con ocho canciones. El EP figuró en las listas de álbumes de Estados Unidos, Canadá, Escocia, Nueva Zelanda, Irlanda y Australia.Comenzó su carrera en la actuación cuando se mudó a Orlando, Florida, en 2011. Actuó en la serie 'Intruders' y apareció en otras como 'Once Upon a Time in Wonderland', 'Modern Family' y 'Grey's Anatomy', pero su saltó a la fama fue con 'Stranger Things' y su papel de Eleven.Fue nominada a los 13 años a los Premios Emmy como Mejor Actriz de Reparto en una serie.