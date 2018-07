¿Cómo vender tu auto de forma segura?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En este país, es difícil no encontrarte con alguna historia de terror de gente intentando vender su auto.En pocas palabras, no es una tarea fácil.Afortunadamente, con la tecnologíaDesafortunadamente, esto también ha abierto las compuertas a una serie de nuevos peligros y desafíos que quizás no estamos preparados para atacar.Desde conseguir definir el precio inicial de tu auto hasta pulir tus habilidades de negociación, quizás la venta directa no está hecha para que todos ganen.Desde luego, la probabilidad de que se alineen las estrellas para que ese comprador de confianza esté buscando un auto como el tuyo y tenga el dinero disponible exactamente en el momento en el cual decides poner en venta tu auto es tan baja que casi nunca sucede.Para suerte de muchos de nosotros,, o que tenemos la paciencia de un león enjaulado, existe una nueva alternativa. VendeTuAuto es una nueva startup mexicana que, pensando en facilitar el proceso de venta de un auto, llegó para salvarnos del tedio y la decepción que este proceso acarrea. VendeTuAuto cuenta con el apoyo de Frontier Car Group, un grupo con base en Berlín y operaciones en 6 países:El éxito de su modelo de negocio los ha llevado a, en sólo dos años, expandir su operación en nuestro país a 10 ciudades, en las cuales operan 35 puntos de compra. Entonces, ¿cómo funciona?De entre todas las formas de vender tu auto, es quizás la más rápida, práctica y segura en todo el país.Allí mismo podrás programar una cita de inspección, en donde verificarán la condición mecánica, estética y administrativa de tu coche. Esto significa que revisan todo desde rayones hasta reportes de robo directamente allí, y descuentan el costo de reparaciones o de trámites pendientes de su oferta final. Esto también significa que, gracias a este método,Tras la inspección,Este es, sin duda, uno de los puntos fuertes de la marca por un par de motivos: el primero es que, en ningún momento, te arriesgas a cargar con efectivo en las calles de tu ciudad. El segundo es que, de este modo, aseguras que el dinero esté en tu cuenta en segundos a través de tu app bancaria móvil y evitas cualquier riesgo de robo o fraude,Si no los conoces, te invitamos a hacerlo, ya que todo el proceso es completamente, desde la cotización hasta la inspección de tu auto. Nunca tendrás que desembolsar un peso por anunciarlo, por mostrarlo ni por otro tipo de cargo, pues ellos mismos te compran tu auto, no lo ponen a la venta al público.