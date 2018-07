Cesan a titular del IMPLAN en sesión privada

El Ayuntamiento en sesión privada cesó a la titular del Implan, María Esther Arteaga Rodríguez , extraoficialmente se informó que su salida se debió a la falta de resultados.



A las 4:30 de la tarde sesionaron los integrantes del Ayuntamiento, en el salón de Cabildos, en donde aprobaron el cese de la ahora ex titular del Implan.



Quienes se ausentaron fueron el síndico Ramón Izaguirre Ojeda, los regidores Iovana de los Angeles Rocha Cano y Gabino Carbajo Zúñiga, los tres de la fracción del PRI, así como Samantha Smith Gutiérrez por el PAN.



También se supo que el cese de la funcionaria fue aprobado por la mayoría del Ayuntamiento, sólo c on el voto en contra del regidor sin partido Jaime Emilio Arellano Roig, mientras que Luis Guillermo Torres Saucedo, se abstuvo.



En breve entrevista con medios Arellano Roig comentó “¿A ver por qué la corrieron?, nadie va a saber”, y que su voto fue en contra de la salida de Esther Arteaga.



Por su parte el Alcalde capitalino Edgar Castro Cerrillo indicó que la Ley Orgánica Municipal faculta a tratar estos temas en sesión privada.



Precisó que el artículo 67 de la Ley Orgánica Municipal, en el inciso tercero y cuarto refiere que los integrantes del Ayuntamiento, deberán guardar la reserva correspondiente de los asuntos tratados en la sesiones privadas.



“Se ha tomado una decisión en el seno del pleno del Ayuntamiento, con los compañeros que estuvieron presentes, decisión que será notificada por la secretaria del ayuntamiento, hacia el instituto”, resaltó el Presidente Municipal.



CARECE DE RESULTADOS



Aunque los regidores evitaron dar declaraciones trascendió que la falta de resultados, como emitir la declaración de protección a La Bufa, fueron los motivos que orillaron a los integrantes del Ayuntamiento a exigir el cese de la ex titular del Implan.