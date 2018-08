Gastarán por adelantado dinero de transición

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A partir del 10 de septiembre el dinero etiquetado desde diciembre del 2017 en la partida Gastos de Transición, con número 3992, puede ejercerse para este proceso, aunque el alcalde electo, Ricardo Ortiz Gutiérrez, comenzará a gastarlo este 2 de agosto.Ernestina Hernández Guzmán, Tesorera Municipal, explicó que este recurso de 500 mil pesos, debe comenzar a gastarse 30 días antes de la toma de protesta del nuevo Ayuntamiento, aunque el viaje a Morelia de este 2 de agosto, para conocer el Modelo de Justicia Cívica, será pagado con este recurso.“Esta partida solamente puede ejercerse 30 días antes de que vaya a ser la toma de protesta, o sea que se puede ejercer a partir del día 10 de septiembre (...) se van a utilizar parte de estos recursos para este viaje a Morelia”, indicó.La funcionaria municipal agregó que en la pasada transición, cuando asumió el alcalde con licencia su segunda Administración, en el cambio con el Gobierno de Sixto Zetina Soto, se gastaron menos de 100 mil pesos, por lo que el restante de este presupuesto puede etiquetarse para otros fines en las modificaciones de presupuesto, al no utilizarse para este fin.“El recurso no se tiene que ejercer en su totalidad (...) puede utilizarse en el sentido de alimentación, para el transporte, que es para lo que se utilizaría en el caso del viaje a Morelia, ahorita todavía no me han dicho cuánto se erogaría, antes nos pasan un presupuesto”, indicó.Aun cuando al inicio de la entrevista, Hernández Guzmán señaló que la fecha para ejercer el recurso es 30 días antes de la toma de protesta, la funcionaria indicó que no hay problema con que el alcalde electo use este recurso, cuando ya se le ha denominado como Presidente electo.“Si viene una regla hecha ahí, que dice que pueden ser 30 días, pero también antes de la fecha”, indicó, luego de pedir que se retomara la grabación de la entrevista.Este 2 de agosto el alcalde electo, viajará a Morelia para reunirse con el Comisionado de Seguridad Municipal, Bernardo León Olea, para conocer la implementación del Modelo de Seguridad y Justicia Cívica, contemplando la asistencia funcionarios del municipio de las áreas de Seguridad y Asuntos Jurídicos, así como integrantes del Ayuntamiento electo, aunque regidores de oposición han señalado que no asistirán.