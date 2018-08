Imposible revisar bar que aún no está en funcionamiento: titular de Reglamentos

Leonardo Sánchez Escudero, director de Reglamentos y Espectáculos de Pachuca, indicó que no puede ejecutar diligencias en comercios que no están en operación; lo anterior, tras el llamado que realizaron vecinos de la avenida Madero para impedir la apertura de un bar.

A través de un oficio con fecha del 26 de julio dirigido a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del ayuntamiento, vecinos de la avenida Francisco I. Madero, en intersección con Río de las Avenidas, pidieron que se revisen los requisitos y medidas se seguridad para la operación del bar Beer Garden.

Al respecto, el titular de la dependencia municipal indicó que recibió el reporte. Sin embargo, precisó que el inmueble aún no está en funcionamiento, por lo que las autoridades municipales no pueden realizar el procedimiento de revisión.

“Hoy está cerrado, entonces, mientras no haya una comercialización no hay una violación al reglamento (…) no hay elementos para poder levantar un acta o revisar”.

Asimismo, precisó que hasta el momento “no hay ningún permiso en ese lugar” para su funcionamiento.

USO DE SUELO NO ES COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS

El director de Reglamentos y Espectáculos argumentó que a la dependencia que preside no le corresponde otorgar el uso de suelo de un inmueble (como es el caso del Beer Garden), sino que es competencia de la Secretaría de Obras Públicas de Pachuca.

“Obras Públicas es quien puede decir si existe una zona habitacional, zona comercial o zona de servicios; dependiendo de estas tres es como puede estar o no estar un comercio, pero eso no lo determino yo, sino Obras Públicas”.

No obstante, precisó que lo que sí tiene que revisar al otorgar licencias de funcionamiento a bares es que no colinden con escuelas, servicios de salud o iglesias.

Asimismo, indicó que en caso de que el bar inicie sus funciones, tendría que ser regulado respecto a los horarios de operación, medidas de seguridad y prohibición de menores de edad.

EXHORTO DE LOS VECINOS

Daniel Borbolla, María Teresa Pulido Miranda y Manuel Espinosa Milo, son los vecinos que a través de un oficio realizaron un llamado a Reglamentos y Espectáculos de Pachuca para la revisión del bar Beer Garden.

“Los vecinos sufrimos por años los desmanes, ruido, etcétera, del antro ‘La Realeza’, ahora está por iniciar funciones el llamado Beer Garden en los altos del edificio de Avenida Madero”, argumentaron.

Por tal motivo, solicitaron a la dependencia municipal “que se haga cumplir con el reglamento, especialmente en lo referido a la mitigación del ruido”.