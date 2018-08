No irán regidores electos a Morelia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Regidores electos de las fracciones del PRI, Morena y la regidora electa independiente, no acudirán al viaje a Morelia que realizará el alcalde electo Ricardo Ortiz Gutiérrez, para conocer la implementación del Modelo de Seguridad y Justicia Cívica.entrevistó a los 6 de los 7 regidores electos, al no obtener respuesta del regidor del PRI, Roberto Palacios Pérez, para saber su postura, luego de que Ortiz Gutiérrez diera a conocer que invitaría al nuevo Ayuntamiento.Los 6 regidores electos entrevistados señalaron que uno de los principales motivos es que todavía no tienen atribuciones para acudir a este tipo de viajes, además del gasto que representa esta visita a Morelia, enfatizando su interés por participar en los temas que beneficien a los irapuatenses, una vez que entren en funciones.Mediante un comunicado, los regidores de Morena, José Eduardo Ramírez, Daniela Rivera Aguilar y Juan Francisco Herrera Murillo, explicaron que aparte de estos motivos, también tienen eventos en agenda personal y del partido.“Los regidores electos de la fracción Morena para el próximo Ayuntamiento 2018-2021, informamos que por motivos de agenda personal y partido, nos veremos imposibilitados a asistir el próximo jueves 2 de agosto a la ciudad de Morelia (...) estamos abiertos a realizar cualquier tipo de capacitación, curso o viaje para conocer programas, proyectos y modelos (...) en cuanto tomemos protesta y entremos en funciones”, indicaron en el documento enviado aEn cuanto a los regidores del PRI, Karen Guerra y Gerardo Padilla indicaron que aparte de que no han entrado en funciones, desconocen la actividad a la que ha citado Ortiz Gutiérrez, pues es una tarea que correspondería al alcalde interino o en funciones, Xavier Alcántara Torres.“El tema en si es por demás interesante, pero nosotros consideramos que no se está siguiendo un plan, sino una situación esperanzadora de ver lo que se ha hecho, así como hace 3 años se hizo una visita a Chihuahua y Colombia, que no dieron resultado, me parece que estamos ante una situación similar”, indicó Guerra Ramírez.Padilla Fuerte agregó que ya conocer el modelo de Morelia, y darán seguimiento a la aplicación y resultados en materia de seguridad y justicia cívica, que es el motivo del viaje, que es lo que debe tener mayor importancia.Dulce María Astrid Gallardo, regidora independiente, indicó que fue invitada a este viaje, pero por compromisos personales no podrá acudir, además de señalar que al no estar en funciones como regidora, no considera que deban realizarse estas actividades.“La verdad es que no creo que sea malo aprender y ver otros modelos exitosos, mientras se apliquen de manera efectiva, pero no sé en calidad de qué o cómo se está haciendo el viaje, no hemos iniciado el proceso de transición, pero la intención es buena, nos abre posibilidades”, finalizó.