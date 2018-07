El informe se devolvió nuevamente para que se corrijan las responsabilidades.



Entre los más de 6 mil objetos, la Universidad de Guanajuato no pudo comprobar el paradero de cámaras fotográficas, grabadoras, video caseteras, micrófonos, video proyectores, equipo médico y científico (utilizado para distintas áreas, como por ejeplo un telescopio) y miles de sillas, escritorios, muebles y pupitres.



“No se proporciona evidencia documental que acredite la existencia del bien”, sentencia el informe de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Auditoría Superior del Estado (ASEG) detectó, entre ellos vehículos, instrumentos musicales de grandes dimensiones (hasta pianos) y equipo científico.La Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local ha devuelto en dos ocasiones el informe de resultados a la ASEG, la primera vez porque sólo había determinado responsabilidades administrativas, pese a que no se comprobó el paradero de los objetos no localizados.En el, el auditor general Javier Pérez Salazar,Cuatro de los cinco diputados pidieron explicaciones sobre esta decisión, el funcionario aseguró que la Universidad de Guanajuato comprobó la situación de poco más de mil de los 6 mil objetos extraviados, sobre el resto refirió que por su pérdida de valor no ameritaban una sanción penal.El documento corresponde a la auditoría especial de cumplimiento financiero específica a bienes muebles e inmuebles de la Universidad de Guanajuato por el período enero-diciembre de 2016, de la Universidad de Guanajuato. El primer informe de resultados lo entregó en junio la ASEG a diputados de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local.En el rubro de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se identificó que no se encuentran reconocidos tanto en el padrón inmobiliario de la Universidad de Guanajuato como contablemente 37 inmuebles, que de acuerdo a la información proporcionada por el Registro Público de la Propiedad y Notarías de Guanajuato, son propiedad de la Universidad.La ASEG consideró las observaciones sobre todas estas propiedades, ubicadas en diferentes municipios, parcialmente solventadas, pues la Universidad de Guanajuato (UG) presentó evidencia documental de la enajenación de bienes que aclara la falta de registro, aunque quedaron pendientes de solventar finalmente 12 inmuebles.En el mismo informe se detectaron. En el informe, al cual tuvoacceso, se consigna elLa Universidad de Guanajuato justificó la existencia de ambos bienes con fotografías de los vehículos, lo que no fue aceptado.En la misma división se reportó la no localización de varios instrumentos musicales de varias marcas, entre ellos al menos, además de. La institución no proporcionó evidencia documental que acreditara la existencia del bien.En todos estos casos, la Universidad de Guanajuato intentó justificar la no localización de algunos de estos objetos con evidencias fotográficas, pero el órgano de fiscalización las rechazó como evidencia, aún así no determinó responsabilidades civiles o penales.En otros casos se argumentó que continuaba la búsqueda de los objetos no localizados, aunque en la gran mayoría de ellos se reportó que no se localizaron.En la última reunión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, el auditor general Javier Pérez Salazar presentó nuevamente el informe de resultados, el único cambio en esta ocasión fue sólo que se agregó una responsabilidad penal.Sin embargo, la ASEG reportó a diputados que la eliminó porque la Universidad de Guanajuato pudo justificar con la promoción de recursos de reconsideración la existencia de más de mil objetos, informó una fuente presente en la reunión.En la sesión de la comisión estuvieron los diputados Elvira Paniagua Rodríguez (PAN), Alejandra Torres Novoa (PRD), Juan Antonio Méndez Rodríguez (PVEM) y Guadalupe Velázquez Díaz (PRI).El único que no estuvo fue el diputado panista, Juan Carlos Muñoz Márquez.Los legisladores cuestionaron al auditor sobre el porque sólo se determinaron responsabilidades administrativas y una penal, pese a que persistió la falta de comprobación de más de 4 mil objetos, le exigieron más rigor y determinaron devolver nuevamente el informe de resultados para su revisión.