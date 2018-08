Trabaja personal de Cinvestav bajo protesta

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el Centro de investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) personal continúa trabajando bajo protesta, ya que refieren que hasta la fecha no han recibido una respuesta favorable ante su demanda para que se les regrese el transporte privado que utilizaban para llegar a laborar a las instalaciones.“La unidad Zacatenco, ya tiene conocimiento de nuestra situación, podría decirse que estamos trabajando bajo protesta, y debido a que nuestra revisión de contrato es cada año, esto se va a negociar hasta febrero, que es cuando se decide si haremos huelga o no, derivado de los resultados, si la institución decide apoyarnos”, dijo Beatriz Velchis, trabajadora de la institución.Además, resaltó que se negociarán algunas otras inconformidades que se tienen en Cinvestav a nivel Nacional.“Como esto ya se hizo a nivel nacional concordamos en que hay varias cosas en las que la institución ha incumplido como pago de jubilaciones, problemas de brindar vacaciones, algunas inconformidades en prestaciones que tienen los trabajadores entonces todas esa situaciones negativas se van a tratar en las reuniones de febrero”, señaló.Por último, dijo las manifestaciones por exigir el transporte continúan al interior de la institución con motivo de la inseguridad que se vive en el municipio y el riesgo que representa cruzar el recién hecho paso peatonal.“Hemos hecho pequeñas manifestaciones ante nuestras autoridades, aunque nuestras intenciones no son detener el avance de la ciencia ni perjudicar al pueblo de México, que sabes que son sus recursos los que se emplean en la investigación, sino defender un derecho y pedir que se preste atención a la inseguridad que se vive en Irapuato porque ya tenemos casos de asalto en el recién inaugurado puente peatonal”, finalizó.