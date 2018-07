Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Andrés Manuel López Obrador comentó que la medicina preventiva tendrá prioridad en su gobierno, así como la rehabilitación de hospitales en todo el país.El virtual presidente electo de México ofreció ayer en su casa de transición en la CDMX detalles del plan de salud de su gobierno, que estudió horas antes con su equipo de trabajo.Uno de los puntos prioritarios que trató el tabasqueño es la falta de medicamentos en centros de salud.“Un problema grave es que en los centros de salud, en hospitales, no hay medicamentos, vamos a mejorar las unidades médicas territoriales y vamos a garantizar el abasto de medicamento”, señaló, apuntando también a la corrupción en este ámbito como uno de los mayores males.Además, comentó que iniciará un programa para construir centros de salud y hospitales públicos, pero iniciará con la rehabilitación de los que quedaron inconclusos, pues señaló que existen cerca de 50 en todo el país que no están terminados.“Es una infraestructura abandonada, se gastaron miles de millones de pesos en la construcción de estos hospitales que no fueron terminados por todo el país. Por eso, lo primero, antes de construir hospitales nuevos, va a ser invertir para terminar los hospitales abandonados en todo el país y representa una inversión de más de 10 mil millones de pesos”, dijo.En cuanto a los planes primarios de su administración, López Obrador comentó que dará a conocer 25 programas prioritarios de su gobierno en cuanto reciba el papel que lo acredita como presidente electo de México.Y también expuso sus planes para los próximos meses.AMLO comentó que asistirá al primer foro sobre seguridad y paz, que se llevará a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua.Más adelante, a partir del 16 de septiembre, iniciará un recorrido por todo el país, hasta finales de noviembre.“Voy a estar recorriendo todo el país, todas las regiones de México. Tomaré posesión el día primero de diciembre. No voy a estar todo el tiempo en la CMDX, porque México son 32 entidades federativas. Voy a estar gobernando desde abajo y con la gente”, expuso.