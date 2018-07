Designación de Bartlett enciende controversia

Tatiana Clouthier, ex coordinadora general de campaña del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que "había mejores opciones" queSin embargo, la ex panista explicó que "el que una persona no sea bien recibida no quiere decir que ya se acabó el país". Considerada por el tabasqueño para ocupadeclaró que López Obrador no le ha preguntado su opinión sobre el nombramiento de Bartlett.



"Los consejos en la vida no sirven, si sirvieran tendríamos una institución que vendiera consejos. Yo proveo información y el señor (Andrés Manuel López Obrador) decide", indicó Clouthier Carrillo.

Por separado, López Obrador defendió el encargo a Bartlett como próximo director de la CFE y aclaró que "no es alcahuete ni tapadera de nadie", en respuesta a las críticas que ha recibido a— en la dirección de la CFE.



"Yo los entiendo, pero el pueblo votó para que haya un cambio verdadero y yo no voy a ser tapadera de nadie, no voy a ser alcahuete, yo voy a cumplirles a los mexicanos.



"Creo que es natural que existan las críticas, porque durante muchos años se llevó a cabo una política donde no contaba el pueblo", expresó López Obrador.

En entrevista en el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, antes de viajar a la Ciudad de México, el virtual presidente electo explicó que antes eran nada más los políticos y los llamados hombres de negocios los que dominaban México, pero ahora el gobierno "va a representar a todos, a ricos, a pobres, ySeñaló también quedestacó su paso por las secretarías de Gobernación y de Educación Pública.El político de Morena criticó que en los últimos años se ha permitido queSe defiende el poblano. Por separado,y por supuestamente haber operado "la caída del sistema" en las elecciones presidenciales de 1998.



"No tiene nada que ver la caída del sistema, eso fue una invención de (Carlos) Salinas, (Diego) Fernández de Ceballos y (Felipe) Calderón para ocultar que ellos quemaron los paquetes electorales. Eso es un hecho, la caída del sistema es una metáfora. No se cayó ningún sistema y yo no voy a ser chivo expiatorio de ellos", aseguró en entrevista.

Dijo que el mandato de López Obrador fue que, una vez que comience la transición,El senador por el PT aseguró que las grandes empresas de electricidad del mundo no están dirigidas por electricistas, sino por empresarios, financieros y funcionarios.Insistió en que las críticas haciaen el sexenio "lopezobradorista".En otro tema, Alfonso Durazo,y crear una ley de amnistía, al que acudirá el gobernador de Chihuahua, Javier Corral (PAN).