Encuentran a madre de bebé abandonado en Aguascalientes

El caso

Abandonan a bebé en jardinera de Aguascalientes

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que este martes fue hallado el cuerpo de Litzi Saraí, de 16 años, en el municipio de Genaro Codina.Litzi, quien fue reportada como desaparecida el pasado sábado, es madre del bebé abandonado en una jardinera en Aguascalientes.Al existir coincidencias con la ropa que usaba Litzi Saraí el día de la desaparición, según su madre, la familia de la joven acudió a identificar el cuerpo.Ante estos hechos, la Fiscalía de Zacatecas abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, ya que la joven presentaba heridas punzo cortantes.El caso se popularizó en redes sociales durante el fin de semana, luego que un joven, de nombre Luis, publicara en diversos grupos una petición de ayuda para localizar a su esposa y su bebé, quienes desaparecieron el pasado sábado a las 19:00 horas en el Jardín Niños Héroes en la calle Rayón en la ciudad de Zacatecas.En el lugar de su desaparición, Litzi Saraí fue citada por una mujer que se ofreció a regalarle ropa para bebé.La Fiscalía de Zacatecas emitió un comunicado en el que detalla que la madrugada del pasado domingo se recibió un reporte de la no localización de una menor de 16 años de edad y de su bebé de tres meses de edad, momento en el que se activaron los protocolos de localización y atención del caso.Con apoyo de la familia, la dependencia recabó información sobre la última vez que se tuvo contacto con ellos, en tanto que una unidad del Grupo de Personas Desparecidas se trasladó al lugar donde fue fueron vistos por última vez, donde se entrevistó con vecinos quienes dijeron no saber nada de los hechos.La joven fue buscada también en la central camionera de Zacatecas para indagar si había abordado algún autobús, pero ello no ocurrió.El menor de tres meses de edad fue encontrado bajo los arbustos y envuelto en una chamarra negra. El recién nacido fue reportado en "excelente estado de salud".El padre del bebé fue contactado y la Fiscalía informó que se le brindó el apoyo necesario para su traslado desde el estado de Chihuahua.