El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que habrá un



"Es del 1 de julio para atrás va a haber una tarifa nueva, justa, diferenciada. El más pobre va a pagar menos, y el que use la luz con fines industriales va a pagar más, pero no más de lo que paga ahora", dijo López Obrador, pero pidió que no dejen de pagar a partir de ahora.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hoy martes en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva, Manuel Bartlett, propuesto por López Obrador para ser titular de la CFE , aclaró que así será, que, pues hay personas que "no pueden pagar".Incluso, Bartlett recordó que la semana pasada hubo muertes por las altas temperaturas en el país, enPor otra parte, en entrevista con Luis Cárdenas, Manuel Bartlett dijo que la CFE se convirtió en una comercializadora de energía, con una deuda de 40 mil millones en seis meses, por lo queExpresó que es una empresa nacional a la que noReiteró que no se ha reunido con trabajadores de la extinta Luis y Fuerza del Centro y dijo que hasta el momento los trabajadores de esta empresa nunca han estado en CFE y recalcó que fue el ex presidente Felipe Calderón quien "corrió a los trabajadores con una facilidad militar", por lo que