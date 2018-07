MULTAS A SOCIALIZAR

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El alcalde Héctor López y el regidor Chava Sánchez seguirán en la campaña de socializar el nuevo Reglamento de Vialidad, ya se reunieron con el Consejo Empresarial y con la Cámara de la Radio y TV.Tienen programados encuentros con la Cámara de la Construcción y el Colegio de Abogados de León. Después con la Concamin Bajío, Observatorio Ciudadano, Consejo Municipal de Seguridad, entre otros.La intención inicial era que se pudiera aprobar en un mes, pero hacen bien en no querer correr. Hay mucho que discutir todavía: monto de las multas, corrupción ciudadanos-tránsitos, cultura vial y más.Ante los medios de comunicación y en su cuenta personal de twitter el alcalde Héctor López Santillana, aseguró ayer lo siguiente: “Les reitero mi compromiso de no subir la tarifa (de transporte público)”. Ya en campaña el panista dijo que eso no estaba en sus planes, e incluso en el debate organizado por el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex a la pregunta directa quedó grabada su negativa.La sola mención de un posible aumento a las tarifas del transporte pone de malas al alcalde Héctor López. Un reportero le preguntó ayer y respondió: “¿Cuál aumento?, discúlpame, no hay nada, es que no hay nada, no me especulen por favor, por eso te estoy diciendo: no hay nada. Hasta estos momentos ha habido fluctuaciones (precios de diesel) y no ha habido ni siquiera una conversación del tema”.El último incremento a las tarifas del transporte se aprobó por la mayoría del Ayuntamiento en diciembre 2016 y entró en vigor el 1 de enero 2017. Pasó de $9 a $11 la general en efectivo; de $7.30 a $9.50 en tarjeta; y de $3.70 a $4.20 la preferencial. En cada trienio no falta el riguroso ajuste tarifario.Lo cierto, dijo el Alcalde ayer, es que no hay ninguna petición de los transportistas para revisar el tema. Recordó que desde campaña se pronunció por optimizar costos y no necesariamente por aumentos. Además está la expectativa de que se reduzcan (o al menos no suban más) los costos de combustibles.En donde sí se aprobó recién un incremento a la tarifa de transporte fue en Guanajuato Capital, pasa de $5 a $7 la tarifa general, con el argumento de que son ocho años sin un ajuste. El Observatorio Ciudadano de Guanajuato consideró que las comisiones del Ayuntamiento no hicieron su trabajo y propuso que no entre en vigor hasta que los concesionarios no cumplan sus ocho flacos compromisos.En una sesión secreta (porque la Ley Orgánica Municipal así lo prevé en casos como remoción de titulares) el Ayuntamiento de Guanajuato Capital aprobó por mayoría de votos darle las gracias, o sea despedir, a la directora general del Instituto Municipal de Planeación (Implan), María Esther Arteaga.La salida de la funcionaria se da luego de que se hiciera público de que tramitó ante la Dirección General de Desarrollo Urbano (con directivos que ya no están) el permiso para un edificio de cuatro niveles para departamentos y restaurant-bar en pleno Centro Histórico. Ahora Contraloría debe de investigar y aclarar es si hubo conflicto de intereses y si la obra cumple con los requerimientos.El secretario de Gobierno del Estado en funciones, Gustavo Rodríguez Junquera, y quien próximamente asumirá ese encargo, Luis Ernesto Ayala Torres, se reunieron ayer para sentar bases de lo que en su momento será el proceso formal de entrega-recepción de la Administración Estatal.Acordaron seguirse reuniendo para dialogar sobre los diferenes temas de interés del Gobierno.Ya antes hubo acercamiento entre el gobernador Miguel Márquez y su relevo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, donde comprometieron que será una entrega ordenada, profesional y transparante.