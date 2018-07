Muchas son las críticas que le hacen a AMLo por su propuesta de reactivar el campo y producir lo que consumimos; en ambas coincido con él.

R- Guarraguauuu, mi Santias, ¿que no es más conveniente enfocarnos en aquello en lo que somos competitivos y dejar a otros la tarea de lo que hacen más barato o de mejor manera? Recuerdo como Francia decidió adquirir tecnología de cómputo y dejar ese sector a los gringos, ya que eran mejores y así, decidieron dedicarse mejor a construir aviones.

S- No sé de donde tomaste esa información perro, pero, de ser cierta, ello explica la ventaja que tomó Estados Unidos en tecnología; las computadoras y su desarrollo les convirtieron en líderes de muchos sectores, precisamente con la ayuda de las computadoras... Yo pienso diferente y me explico con un ejemplo; en los 90´s trabajé para el grupo Peninsular en Yucatán, una de sus empresas embotellar CocaCola´s y como línea complementaria dotar de refrigeradores a los clientes, los que se compraban a la marca American en aprox. diez mil pesos de entonces, en la ciudad de México. Un día se reunieron los dirigentes y empresarios yucatecos con una consigna, generar empleos en Yucatán y crecer la economía creando empresas yucatecas; el Grupo Peninsular tomo la decisión de hacer sus propios refrigeradores, contrató a un par de ingenieros para diseñarlos y construir la fábrica y arrancó el proyecto con una inversión fuerte. Los primero refrigeradores salieron muy feos (con remaches), comparados con la presentación que tenían los de las empresas nacionales y extranjeras, también salieron más caros, aprox. en catorce mil pesos y así durante algún tiempo. Cuando me retiré del Grupo Peninsular, a finales de los 90´s, los refrigeradores tenían un costo de ocho mil pesos (un ahorro del 20%), ya se acercaban en presentación y estaban generando empleos en Yucatán; lo que nunca hubiera sucedido si aceptaban la premisa de mejor comprar cuando es más barato que fabricar. ¿Podemos los mexicanos hacer barcos como los coreanos, fabricar aviones como los norteamericanos, autos como los japoneses o producir vinos como los franceses y españoles? ¡Sin duda!, quizás no mejores ni más baratos en un principio, pero una vez cubierta la “curva de aprendizaje”, sin duda nuestros productos serán competitivos, porque nuestra gente es hábil e industriosa y nuestros empresarios, muchos de ellos, no todos, visionarios, eficientes y nacionalistas ¡Hagámoslo!

R- Guarraguauuu, mi Santias, al escucharte me emocionas e imagino un México diferente, no por el trabajo de nuestros políticos, sino por el esfuerzo de todos orientado a un propósito.

S- Es por eso que coincido con la visión de AMLO de un México autosuficiente, sobre todo en alimentos, ya que no depender en la comida garantiza la soberanía política y económica. Hace años escribí, que si México se quita la “pata” de encima del pescuezo de parte de los gringos, algo así como cancelar los tratados de Bucareli que limitan nuestro desarrollo, por inmorales e ilegales, podría venir una sanción de los güeros, los que en caso extremo nos bloquearían como a Cuba, pero, que si somos autosuficientes en la producción de alimentos, nos hacen lo que el viento a Juárez, pues podríamos soportar indefinidamente cualquier acto de violencia comercial o política a partir de que tenemos para comer. Es por eso que la autosuficiencia alimentaria, desde mi óptica ¡Es un asunto de seguridad nacional!

R- Guauuu, visto así adquiere sentido la propuesta del Peje de sembrar un millón de hectáreas de frutales y maderables.

S- No solo adquiere sentido, sino que abre la puerta para que los gobiernos estatales se sumen al esfuerzo e impulsen el campo de manera inteligente y generosa… ¿Te acuerdas, perro, cuando Guanajuato era el granero de México? Ahora importamos productos de diferentes cultivos y con una población creciente ¡Cada día somos más dependientes!

R- Grrr, ¿y que sugieres, mi ínclito humano?

S- Trabajar la reactivación del campo en Guanajuato sumando esfuerzos con la federación, no desde la visión neoliberal de los grandes productores, sino con la visión social de la incorporación de los pequeños agricultores y los sectores sociales a la modernidad, a través de un proyecto (Agroindustrias Estatales de Guanajuato), proyecto de reconstrucción social y familiar que impulse el campo a partir, no de la visión económica, sino de la visión humanista, es decir: a partir de reconstruir pueblos y comunidades desarrollando sus economías y mercados locales con generosidad e inteligencia, bajo la guía de nuestro gobernantes y el trabajo organizado de nuestro pueblo, tal como hicieron los yucatecos en la década de los 90´s... ¡Así de sencillo!

Escritor y soñador

Un saludo, una reflexión