Truncan sueño de Luz María; la joven de 14 años que murió al recibir balazos en el abdomen

Luz María murió luego de recibir balazos cuando iba a la tienda: Foto: Especial



“Ya no voy a ver a mi niña”, dijo Ma. de la Luz López, madre de la adolescente, quien platicó que uno de los sueños de Luz María, era tener su fiesta de XV años el próximo 23 de mayo.



“Cada quince días me iba con ella a jugar voleibol, también le gustaba mucho jugar al fútbol, siempre nos íbamos a los terrenos de Las Américas”, relató.



“Le buscamos en facebook, encontramos un vestido y le gustó uno de color rosa pastel, como su ataúd, ese era su color favorito. También quería una torre como la de París para su fiesta”.



“Ya en la noche me llamaron para decirme que mi hermanita estaba en el hospital porque le dispararon. Cuando fui al hospital ya no me dejaron entrar; no volví a platicar con ella”, recordó con lágrimas en el rostro.

La última vez que vio a su hija con vida, fue minutos antes de las 9 de la noche del sábado. “Me dijo que iba a la tienda a comprar dulces, iba también con niños, sus sobrinos”.Al ver que su hija no regresaba de la tienda, salió a buscarla y fue en ese momento que le dieron la noticia que se encontraba herida de bala.Por su parte, Mayra Ivón Lopez la hermana mayor de Luz María, recordó entre lágrimas los momentos que pasó con ella.Mayra, apoyaba a su hermana para buscar y elegir su vestido que tanto quería para el día de sus XV años.Pero la tarde del sábado, Mayra platicó con su hermana antes de irse a una fiesta, sin pensar que esa sería la última vez que conversarían.“Me hizo el favor de ir por mi plancha para el cabello, se se sentó conmigo, me dijo que yo siempre me la pasaba planchando el cabello. Le dije que mejor viera cómo le hago para cuando sea grande sepa bien”.

El cuerpo de Luz María fue entregado en un ataúd color rosa pastel; su color favorito. Foto: Staff AM.

Además estuvo acompañada de sus compañeros de escuela, familiares y vecinos que supieron de la noticia.Ante esto, familiares de la joven, pidieron justicia a las autoridades y se aplique la ley a los presuntos responsables.Fernando, vecinos de la misma colonia, resultó lesionado por arma de fuego en la pantorrilla derecha la noche del sábado, pero ese momento pasaba Luz María y fue alcanzada por las balas.La Procuraduría de Justicia informó que los dos hombres detenidos tras la agresión a Fernando, serían llevados a control hoy martes para determinar su situación legal.