Sólo 4 de cada 10 autos tienen seguro

“No estamos en contra del aumento, pero tiene que ser a través del convencimiento no del miedo, suficiente miedo tenemos con los índices de seguridad”.



“El ciudadano no es el enemigo y no lo deberían de ver así las autoridades, se debe invitar y promocionar el cumplimento de la norma como una responsabilidad”, refirió el presidente de la asociación.

Sigue leyendo:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Es decir,compartió Arturo González Palomino, titular de la A(AMDA).En promedio elrefirió. Cualquier auto sin importar el modeloCon relación a la exigencia de pólizas en los autos González Palomino señaló queEn este sentido consideró altos los costos propuestos en las multas, en algunos casos son excesivos debe haber un estudio quecompartió el titular de AMDA Guanajuato.Esta medida para que los conductores sean responsables, debe ser no solo en León sino en todo el Estado precisó. Como un ejemplo de que las multas caras no funcionan refirió al alcoholímetro, la ciudadanía no ha entendido con una multa de 3 mil pesos.