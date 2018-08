Volkswagen se aferra a los sedán

En los últimos años, hemos visto como los utilitarios crossover se adueñan del mercado, sobre todo en Norteamérica, y rezagan a la carrocería que fue dominante por mucho tiempo: el sedán. Incluso marcas como Ford han anunciado que sacarán de producción autos de este tipo para favorecer a los SUVs.



Volkswagen, por su parte, sigue plenamente comprometido y aferrado con el sedán, incluso en América del Norte, donde los crossovers reinan."Tenemos la intención de ser un fabricante de línea completa", dijo Hinrich Woebcken, jefe de la división estadounidense de Volkswagen.



Woebcken agregó que la electricación podría darle un impulso al segmento del sedán. Señaló que un sedán normalmente tiene un menor coeciente de arrastre que un crossover, por lo que se desliza por el aire y, en teoría, al menos, ofrece un mayor rango de conducción con la misma cantidad de electricidad.



Incluso los sedanes no electricados tienen futuro. Volkswagen presentó recientemente el nuevo Jetta 2019 y está planeando lanzar un Passat de próxima generación en los próximos años. Construido sobre la plataforma MQB, el modelo volverá a diseñarse especícamente para el mercado de los Estados Unidos y se construirá en Tennessee.



Aunque los sedanes de Volkswagen no van a ninguna parte, Woebcken admite que invertir en crossovers, SUV e incluso camiones tiene mucho sentido.



"El cambio de los sedanes a los SUV es permanente. En otros tiempos, cuando los precios del gas subían, la gente volvía a los sedanes. Creemos que esto no volverá a ocurrir por dos razones. Primero, la diferencia en el ahorro de combustible entre SUV y sedanes es ya no es tan grande. Segundo, los clientes no quieren renunciar a la alta posición de asientos. Creo que esa tendencia no se revertirá ", explicó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx