¿Qué pasa si le pones mantequilla a tu café?

Es probable que no tengas idea que en algunos lugares les gusta ponerle mantequilla al café, puede que pienses que es una combinación extraña pero no lo es, en realidad es una buena forma de reemplazar los endulzantes y tiene uno que otro benecio hacer esta mezcla.Lo primero que debemos aclarar es que esta “receta” -que surgió en Estados Unidos inspirada en un práctica del Tíbet- utiliza mantequilla 100% natural, baja en grasa, sin sal y con aceite de coco. El café, por otro lado, es orgánico.Como decíamos arriba, es una buena forma de no ponerle azúcar al café, así reduces tu ingesta de sacarosa en esta bebida. Otra ventaja es que está lleno de grasas buenas y, por ende, de calorías; es decir que te da mucha energía para una buena parte del día sin necesidad de comer otras cosas.Lo anterior se relaciona directamente con la aceleración del metabolismo ya que tu organismo se obliga a quemar las grasas que están en tu cuerpo, si no se consumen más alimentos. Aunque tampoco es milagroso, no creas que bajarás muchos kilos en una semana.Asimismo, al tener tantas calorías hace que te sientas satisfecho y no te dé hambre hasta por seis horas; de esta manera, reduces el consumo de azúcares, harinas o carbohidratos durante una buena parte del día. Un plus es que la mantequilla potencializa los efectos de la cafeína en el organismo, así te mantienes despierto por más tiempo, mejora tu concentración y memoria.La cantidad adecuada de mantequilla en tu café es de una cucharada cafetera en una taza estándar, no pasa nada si le pones menos o un poquito más (tampoco excedas las dos cucharadas). Es importante que la mantequilla en "sea de buena calidad y de vacas alimentadas con pasto", recomienda la experta en nutrición Fernanda Alvarado.Lo malo viene cuando lo bebes demasiado, un estudio del doctor Spencer Nadolsky demostró que las personas que tomaron café con mantequilla durante un mes todos los días presentaron niveles de colesterol y triglicéridos más altos que al inicio de la investigación.Así que, en efecto, es buena la combinación pero puede tener efectos contraproducentes si se excede su consumo, con que lo tomes de 1 a 3 veces por semana es suciente. Otro punto importante es llevar un dieta balanceada para darle todos los nutrientes necesarios a nuestro cuerpo.