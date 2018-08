Cuauhtémoc Blanco propone a Bielsa para el Tricolor

El ex futbolista y ahora gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, propuso al argentino Marcelo Bielsa como director técnico de la selección mexicana de futbol.



El mandatario estatal se reunió con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la casa de transición en la Ciudad de México.



Antes de la reunión privada, Blanco fue cuestionado por la prensa sobre a quién propone como el próximo director técnico de la selección mexicana.



"A mí me encantaría Bielsa", respondió brevemente el ex jugador que acudió al encuentro con López Obrador para tratar el tema de la inseguridad en Morelos.



El ex futbolista mexicano y el entrenador argentino coincidieron en el América en la temporada 1995-96, cuando el 'Temo' tenía apenas tres años de haber debutado en Primera División.