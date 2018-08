Este jueves, reunión clave para elegir al técnico nacional

Será este jueves cuando el gabinete de la nueva Federación Mexicana de Futbol que preside Yon de Luisa, se reúna para analizar los expedientes de los candidatos a técnico nacional.



El tiempo se le vino encima a Guillermo Cantú, y por ello es que el resto de los involucrados en mover las aguas en la Federación, decidieron que llegó el momento de apretar las tuercas en busca de tener al estratega tricolor lo antes posible.



En esta reunión llevarán todos los archivos y perles de aquellos que pueden tomar el puesto, luego del descarte de dos grandes opciones, la primera por parte de Juan Carlos Osorio y luego, el desprecio, el fuchi que les hizo Ricardo Ferretti.



Juan Carlos Osorio no es profeta en su tierra



Cómo cambian las cosas, antes, no hace muchos días, aseguraban que Juan Carlos Osorio llegaría para dirigir a la selección de su país, Colombia. Pero ahora... Hay versiones que hablan de que el ex técnico de México no es bien visto, y no por los dirigentes o la prensa, sino por los jugadores, los mandones del equipo cafetero.



Quiénes son estos: ¿Radamel Falcao? ¿David Ospina? ¿James Rodríguez? Pues lo que se dice es que quieren a otro técnico, con una característica especial... que venga de fuera, porque sienten que solamente así, con alguien que esté ajeno a todo el entorno local, podrán dar el paso que tanto anhelan en un Mundial.