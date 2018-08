¿Llegará Matías Almeyda al Club León?

2018-08-01 14:30:49 | REDACCIÓN

Desde Guadalajara afirman que el entrenador argentino interesa a La Fiera

Matías Almeyda ha entrenado en México a las Chivas. Foto: Archivo



Matías Almeyda no llegaría al Club León.

Desde el entorno del argentino se niega que haya algún contacto con la directiva de La Fiera, y se informa que él está viviendo tranquilo en Guadalajara, a la espera de una propuesta formal por parte de la Asociación del Fútbol Argentino.

La información de que Almeyda interesaba en el León proviende de la columna de San Cadilla Mural, quien revela que en La Fiera no están del todo satisfechos con el trabajo de Gustavo Díaz - tras sumar tres derrotas en tres juegos en el Apertura 2018, entre la Liga y Copa MX, por lo que sondearían al argentino.

Medios argentinos revelan también que Almeyda es el principal candidato para dirigir a la selección de Argentina tras la salida de Jorge Sampaoli hace un par de semanas, luego de que él y la asociación descidieran rescindir su contrato tras no pasar de octavos de final en el Mundial de Rusia 2018.