Jueves 30

Sábado 4

Viernes 10

Viernes 17

Sábado 25

Jueves 30

Domingo 12

16 de agosto

Sábado 18

Lugar: Domo de la FeriaHora: 8 de la nocheCostos: $400 a $1,700 a la venta en www.ticketcity.mxLa ex vocalista de Mecano presentará su tour Conexión, cuya característica es la cercanía que tendrá con sus fans. Cabe destacar que este concierto coincidirá con la realización de SAPICA, por lo que también expositores y visitantes de otras ciudades tendrán la oportunidad de disfrutar el espectáculo. No sólo su etapa de solista, sino como líder de Mecano (como 'Hijo de la Luna', 'Me cuesta tanto olvidarte') serán parte del set list.Lugar: Caminos D'VinosHora: 2 de la tardeCosto: $2 mil 500 (más comisión) a la venta en www.eticket.mxEl cubano engalanará la fiesta de la primer cosecha del viñedo Caminos D'Vinos. El intérprete encabezará un programa que incluye varias actividades para celebrar el fin de este ciclo. Un menú de cuatro tiempos dirigido por el chef David Quevedo; además de la degustación de vino, catas, talleres, pisa de uvas, espectáculo teatral, orquesta, el tenor Jorge López Yañez, el grupo Escarlata, mariachi y la pirotecnia, son los atractivos de ese día. Amaury presentará la gira “A la manera mía”, que aglutina lo mejor de todo su repertorio.Lugar: RoswellHora: 10 de la nocheSin costoSu majestad imperial será el estelar del Anti Fashion Party León. Debido a que este concierto será gratuito, existe una cantidad limitada de boletos, el único requisito para adquirirlo es acudir a Anti Fashion Store León (calle Madero#202 A) y solicitar pulsera. Para los muy fans, habrá un paquete VIP con costo que incluye playera de aniversario y ubicación en zona preferencial para cantar “El Dedo Suizo”, “El Iluminado” y “Gorila”, entre muchas otras. El evento es para mayores de edad.Lugar: Teatro Manuel DobladoFunciones: 7 y 9:30 de la nocheCostos: $330 a $180 a la venta en la taquilla del DobladoLa Beatlemanía regresa a León. Los fans se reencontrarán con la música de sus ídolos con motivo de la segunda edición del Ticket to Ride, en la que se rendirá un tributo a los artistas más influyentes y más famosos del planeta. El tributo correrá a cargo de la banda mexicana The Wigs, quienes en 2014 fueron ganadores del Beatles Week de Londres y son considerados como una de las mejores bandas tributo a George, Ringo, Jhon y Paul.Lugar: Instalaciones de la FeriaHora: 8 de la nocheCosto: $150 (primera fase) a la venta en www.ticketmex.com.mxLos bonaerenses llegan con su “3000 Vivo Tour”. Son considerados la primera banda de reggae de Argentina, se crearon en 1986 y dos años después, alcanzaron el reconocimiento Triple Platino con más de 180 ventas de su disco homónimo. Después de León, la banda seguirá su rumbo por Guadalajara y otras partes de México.Lugar: Maybach Concert HallHora: 5 de la tardeCosto: $300 a la venta en la taquilla del MaybachEn su 11 aniversario, Carpe Diem Management es el encargado de organizar este evento que tendrá el perfil de un festival estelarizado por la voz de Coda: Xava Drago. El Pecado de Afrodita, Galia, Smile Dracula, entre otros artistas, comenzarán la fiesta desde la tarde y terminará en la madrugada.Lugar: Teatro Manuel DobladoFunciones: 4 y 7 de la tardeCostos: $150 a $350 a la venta en la taquilla del DobladoLas noches románticas están de vuelta en León. Sólo recuerdos quedaban de aquellas tardes en donde las rondallas enamoraron con sus sonidos entre el Portal Bravo y la Catedral, pero ahora están de vuelta. Los Panchos y los Dandys (de Armando Navarro) son el obligado del soundtrack de muchas generaciones, que se enamoraron con el sonido de sus canciones.Lugar: Maybach Concert HallHora: 9 de la nocheCostos: $250 a $400 a la venta en la taquilla del MaybachTodo aquel que se llame súper fan de Los Héroes del Silencio se emocionará con esta noticia. Hace unos días se anunció que Pedro Andreu, baterista original, estará en la ciudad como parte de un tributo a la banda española, y donde Andreu y Gox Valdivia, serán invitados de lujo. La última vez que Andreu estuvo en la ciudad fue con los Héroes del Silencio en el Estadio León (1994).Lugar: Foro RoswellHora: 9 de la noche a la venta en la taquilla del RoswellCostos: $350 a $250La banda es famosa por romper el escenario con su energética música. Muelas De Gallo y Dr. Zupreeme ofrecerán una selección de lo mejor de su trayectoria, que cuenta con destacadas producciones como “El país de las maravillas” (2007), “Envuelto en humo” (2010), “Todo bien” (2013) y “Luces fantasmas”(2017).