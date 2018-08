Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La actriz mexicana Kate del Castillo confirmó que volverá a México en diciembre para pasar las fiestas navideñas en familia debido a que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia del país.La famosa dejó México hace dos años, cuando las autoridades mexicanas abrieron en su contra desde un encuentro que tuvo con Joaquín 'El Chapo' Guzmán en 2016, prófugo en ese entonces.Eric del Castillo, padre, reveló que la ex protagonista de 'La Reina del Sur' podrá por fin regresar a casa en navidad ya que pase el régimen actual.Kate del Castillo, protagonista de "Ingobernable" quien también se encuentra grabando la segunda temporada de "La reina del Sur", solo espera a que la presidencia de Enrique Peña Nieto termine y que AMLO asuma el cargo.En 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación en contra de la actriz luego de su encuentro con el líder del Cártel de Sinaloa.En dicho encuentro, la actriz estuvo acompañada por el actor estadounidense Sean Penn.Las autoridades mexicanas la investigaron por los probables delitos de lavado de dinero y encubrimiento. Sin embargo, en el año 2017, la misma PGR determinó el no ejercicio de la acción penal y archivó el caso.La actriz determinó entonces no ir a México, pues nunca conoció los argumentos de la acusación ni de la resolución que cerró el caso. Sin embargo, AMLO actualmente afirmó que ella (Kate) tiene todas sus garantías en el país.