La legendaria banda argentina Los Intocables estuvo en León

La espera de años fue bien recompensada para quienes aman la música, ya que el viernes por la noche entocó la legendariaPor primera vez en la ciudad zapatera se presentaron Los Intocables y lo hicieron en el Bar Nandas ubicado en la calle Pedro Moreno de la Zona Centro.Con estilo único e inigualable los músicos hicieron vibrar el lugar y pusieron a bailar a los rude boys y rude girls que asistieron.Los músicos hicieron que el trombón, la trompeta, el sax, la batería, las guitarras y las voces confabularan de una manera especial que los asistentes no olvidarán."Estamos muy contentos, todo nos gusta en México, empezando por la gente como nos reciben, todo el mundo está alegre. México es muy colorido, folklórico. Me gusta mucho la música de Silvestre Revueltas y el pulque y la cerveza " comentó Marcelo el "Bebe" Ferreyra, trombonista de la banda y quien tiene 40 años de trayectoria musical.Los Intocables han marcado a muchas generaciones e interpretaron canciones clásicas como: "Necesito ska"," gangsters modernos", "reggae sin nombre", "monkey man"," criminales sudamericanos", "nunca digas no", "tiran bombas", "no hay futuro", "You really got me" , "me hunde y me aplasta", "un día para morir"," la verdad "y "sin pedir perdón"."Estuvimos hace 14 años en México. Me gusta mucho la cultura de México , nos gusta volver, quedamos enamorados y siempre están en nuestro corazón, son muy buena onda. Me encanta la gastronomía siempre me llevo picante para recordar y me gusta el tequila y los chilaquiles rojos ", añadió Guillermo Soriano, percusionista.Además de darle gusto a los asistentes con las interpretaciones, Los Intocables se mostraron muy amables con sus seguidores y en todo momento mostraron humildad al convivir con todos quienes se les acercaron y se tomaron todas las fotos que les pidieron."Me latió mucho la tocada, ellos son unas personas muy chidas y a pesar de los años siguen escuchándose igual de bien", expresó Karla Delgado, asistente.Los Intocables también se presentaron en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guanajuato capital.