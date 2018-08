La lista de cosas que Kanye West le prohíbe a Kim Kardashian

adelantamos la primera:

'sin celulares sobre la mesa'

2.- No hablar con los ex.

3.- Los amigos deben ser aprobados.

4.- Supervisión del vestuario.

5.- Lo de su boda, en secreto.

6.- El género del bebé es sorpresa.

7.- ¿Reality show? no gracias.

8.- Ni una gota de maquillaje 'cuando estés conmigo'.

Aunque lo 'tundan' en críticas, Kanye West es un genio y él lo sabe. Él tiene muy claro cómo la gente debería vivir su vida, pero no aplica esas creencias a sí mismo, sino a todos los que lo rodean.Y con Kim tiene (las que se saben) 8 normas de convivencia. Hasta ahí todo 'normal', es más,, cosa que es muy razonable, porque a él no le gusta que Kim esté revisando sus redes sociales cuando salen a comer juntos.Pero no se confíen. La cosa se pone rara (más cuando ella, sus hermanas y su mamá son 'imagen' del empoderamiento femenino). Las reglas:Ni un 'hola', cero contacto con cualquiera de ellos, y no sabemos qué pasaría si Kim rompiera esta norma.¿Kim socialité?, pues sí lo es, pero al parecer su amistad no es gratis, pues Kanye aprueba cada amistad de la empresaria.Si Kanye lo considera 'de mal gusto' ella no lo compra. Aquí podemos decir que no ha sido tan mala idea, pues viendo fotos del antes y después de Kim, podemos deducir que el buen gusto lo fue aprendiendo de los consejos de su esposo.El artista le prohibió contar los planes de boda, informar sobre el lugar, etc. Hasta las invitaciones decían que iba a ser en París, pero la boda fue en Florencia, Italia.El cantante no le permitió a su esposa averiguar el género de su segundo bebé. Aquí es donde saltan las alarmas para muchas mujeres, pero a Kim parece no importarle.Si por él fuera, Kim no aparecería en el programa de 'Las Kardashian', pero es más listo que excéntrico, y sabe que el programa les da muchos dólares, así que se lo permite.Para el público, Kim cuida de su maquillaje muy especialmente, pero a solas con Kanye, se dice que él la quiere ver con cara lavada.Con información de Para los curiosos y Nueva Mujer.