Mujeres toman la primera imagen de 'Terminator 6'

Ya está aquí la primera imagen oficial de la nueva película de Terminator, el que será el sexto filme de la saga que dirige Tim Miller (Deadpool). La cinta supondrá una suerte de reinicio para la franquicia ya que ingnorará las últimas entregas de la misma y partirá directamente de la secuela que James Cameron dirigió en 1991.

Y aunque el filme contará con la presencia del mítico Arnold Schwarzenegger, son las tres mujeres protagonistas de la película, Natalia Reyes (Dani Ramos), Mackenzie Davis (Grace) y Linda Hamilton (Sarah Connor), las que protagonizan esta primera imagen en las que aparecen listas para la batalla y para enfrentarse al nuevo Terminator, que estará interpretado por Gabriel Luna.

Official first look at the new @Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. #Terminator pic.twitter.com/0E9he6ujm8