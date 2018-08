Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuando aún estaba en la primaria, María de Jesús López Pérez se enfermó de Hepatitis, al consumir un jugo que le ocasionó una reacción alérgica y que le desencadenó esta enfermedad.La ahora joven, madre de dos pequeños, contó que le fue detectada la enfermedad cuando sus ojos y piel lucían con un tono amarillo, sus heces eran de color negro y su orina también era anormal."Una prima me regaló un jugo que me hizo una reacción alérgica, estuve un tiempo con tratamiento médico que me dañó la salud y me provocó la hepatitis", recordó.Tras comprobar que tenía esta enfermedad viral, María de Jesús tuvo que tomar un tratamiento especial, pues era alérgica a muchos medicamentos, además debía estar en reposo total y mejorar su alimentación.Su familia también tuvo que cambiar sus hábitos, desde preparar comida diferente para ella, lavar su ropa aparte y hasta en tres ocasiones, mantener los espacios comunes lo más limpio posibles, a fin de que ella no empeorara.Tras superar el padecimiento, María de Jesús no ha tomado medidas drásticas de autocuidado, pues sólo revisa los medicamentos y alimentos que consume, aunque recomendó a todas las personas que tengan cuidado y estén pendiente de los síntomas de la enfermedad.Combaten la enfermedadEl pasado 28 de julio se conmemoró el ‘Día Mundial Contra la Hepatitis’, que es una enfermedad viral infecciosa que se divide en A, B, C, D y E y afectan a personas, causa enfermedad del hígado, tanto aguda a corto plazo como crónica a largo plazo.La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que el virus de la Hepatitis A se encuentra sobre todo en las heces y la sangre de una persona infectada.El virus está presente aproximadamente de 15 a 45 días antes de que presenten los síntomas y durante la primera semana de la enfermedad.Informaron que el programa de vacunación contra la hepatitis "B" ha propiciado que se mantenga la erradicación, eliminación y control de la enfermedad."La eficacia de la vacuna antihepatitis ‘B’ es de 95% desde su primera dosis de aplicación y la inmunidad que esta primera dosis genera, se refuerza con la segunda y tercera dosis, logrando una protección intacta hasta por 20 años contra las infecciones por Hepatitis B", indicaron.Indicaron que Guanajuato es el primer estado en el país que brinda tratamiento contra la Hepatitis "C" a pacientes portadores del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en control, en los tres Centros de Atención para el Tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) ubicados en Irapuato, Celaya y León.Se utilizan esquemas antivirales de acción directa, con lo que se busca la erradicación de VHC en los usuarios portadores; se invirtieron inicialmente 3 millones 500 mil pesos para tratamiento de 20 pacientes coinfectados, así como para el fortalecimiento del Laboratorio Estatal de Salud pública para la detección oportuna y monitoreo adecuado.El objetivo del tratamiento es prevenir complicaciones y muerte por infección por el VHC; todas las personas con confección VIH/VHC son potenciales candidatas para la terapia antiviral.La Hepatitis "C" es una de las principales causas de muerte en las personas que viven con VIH, siendo el VHC una de las principales causas de cirrosis hepática.La Hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados, mientras que las hepatitis B, C y D se producen de ordinario por el contacto con humores corporales infectados.Cuidados y atenciónLa hepatitis es la inflamación del hígado, se puede desarrollar de tres maneras, A, B y C, existen hepatitis tóxicas y hepatitis causadas por virus o bacterias, es una enfermedad hepática donde se altera la producción normal del hígado.Por lo que el doctor Fulgencio Silva Gómez, de la Delegación Estatal del ISSSTE Celaya, habla de casos en el estado y la ciudad."En el estado a lo que nos hemos avocado fundamentalmente es a la vigilancia epidemiológica de estos padecimientos, dentro de lo que es la Hepatitis (A,B,C) que son de las más conocidas y están a la orden del día, la A es la que se encuentra con mayor facilidad en las personas porque es la que se transmite a través del agua, de persona a persona, hasta de la saliva de una persona infectada o con el pinchazo de una aguja de una persona infectada y se pinche otra persona sana y aparecen los síntomas", comentó.Resalta que los síntomas no aparecen enseguida, en la Hepatitis A el periodo de incubación es de 10 a 60 días, que el virus tarda en desarrollarse en la sangre, y el paciente empieza a presentar los síntomas."Aquí lo que se tiene que hacer es ir a la consulta de primer contacto, que es con el médico familiar, al detectar estos síntomas y lo que hace es canalizar al laboratorio, pedir pruebas; que es la de la función hepática, una de química sanguínea completa, y así saber cómo está funcionando el hígado y el riñón, si vemos que bilirrubinas empiezan a elevarse, podemos pensar en problemas hepáticos y si detectamos una hepatitis, se le avisa inmediatamente al paciente", externó.Resaltó que muchas veces no se presenta fiebre en el enfermo, pero si se tienen los síntomas antes mencionados con escalofríos, se debe de ir a realizar pruebas, para darle el tratamiento, que es muy paleativo, a veces se dan anti virales; como el aciclovil, pero no todos, se manda al paciente a reposar, descansar, no comer irritante, carnes, al contrario helado, dulces, esto para que el hígado no trabaje de más y sobre todo la hidratación.En la Hepatitis C ya se presenta irritación del hígado, se inflama, al igual que la B, provoca dolor en el hipocondrio derecho, que está en el costado derecho y esos son los síntomas.La A es fácil de tratarEn la B se caracteriza por presentar falta de apetito, fatiga, malestar general y se transmite (o una de las causas) por contacto de persona a persona, transmisión sexual, fluidos de semen o vaginales, incluso por la saliva, que es el medio de transmisión directo.En la C, es una enfermedad que pasa la mayor parte del tiempo asintomática; el paciente no refiere síntomas hasta que se agudiza, se da cuenta por la palidez del paciente o si la orina está muy turbia y sus heces fecales bajas de color."Se mandan hacer análisis del paciente y es de las tres hepatitis más agresivas, ya que hay irritabilidad total del hígado, se torna inflamado y puede degenerar a cirrosis, provocando liquidoasitis que es la inflamación del abdomen crecido por las células dañadas", explicó el médico.Puede haber contagio por saliva u orinaA Alberto Flores García de 27 años le diagnosticaron hepatitis viral, a la edad de 7 años, por comer en la calle, por lo que exhorta a que se tenga especial cuidado de donde se come."Me parece que fue hepatitis viral, así la conozco y el medico dijo que ésta no era tan grave, fue cuando estaba en la primaria y tengo entendido que puede ser contagiada por el contacto con orina o saliva de algún enfermo, pude ser contagiado ya sea en un baño público o de la escuela, aunque también por tomar agua de la botella de algún enfermo o en los famosos bebederos que había anteriormente en la escuela, en pocas palabras fue por tener contacto con lugares o con personas que no cuidaban mucho su higiene", contó Alberto.Las recomendaciones que le dio el doctor fueron: estar en cuarentena, comer muchos dulces -lo que a esta edad de 7 años- a todo niño le gusta, pero sólo al inicio ya después empalaga- le recomendaban tomar mucha agua también no comer cosas irritantes.Resalta que no ha tenido ninguna complicación desde entonces.Al final exhorta a no tomar agua de algún bebedero en la calle, tratar de no usar el baño público y si se hace, revisar que esté limpio."Mas que nada para los padres de familia que cuiden mucho los lugares en los que están sus hijos, como está higiénicamente y que procuren que sus hijos no coman o tomen con los utensilios de comida de algún extraño, ya sea niño o adulto", recomendó.Las cifras son bajas: PrimoEl delegado Estatal en Celaya, Primo Quiroz Durán, explicó los resultados de este año (enero-junio) de pruebas y resultados de esta enfermedad"Afortunadamente, en lo que va del año de casos de hepatitis C, de 471 pruebas que se han realizado, sólo un caso positivo que ya fue canalizado al regional de León, siendo el afectado un hombre en la clínica Hospital Guanajuato".De la Heptitis B se han realizado 510 pruebas y de esos dos casos positivos que ya se han canalizado, uno es una mujer de 45 a 49 años, y un hombre de 25 a 29 años, ambos de la Clínica Hospital Guanajuato.Los casos son de la misma clínica, por lo que el epidemiólogo hizo énfasis en la misma clínica, haciendo una vigilancia epidemiológica más estrecha y que haga una busqueda de los factores de riesgo a los que esta sujeta la población."En Celaya han tenido varias pruebas pero muy pocos casos, de las 8, 519 pruebas (de chequeo general) sólo han tenido un caso de Hepatitis A que evolucionó de manera buena", resaltó.En Irapuato fueron 9 mil 467 pruebas, de las cuales para hepatitis A 6 mil 308 y para B 3 mil 159.En Guanajuato se realizaron 4 mil 656 pruebas, de las cuales se detectaron 2 mil 259 de bilirrubinas directas y 2 mil 397 totales.El total delegacional de pruebas de la función hepática son 26 mil 923, es lo que se lleva de enero a junio.Por lo que exhortan a que si uno es menor de 40 años, se hagan un chequeo general una vez al año, si tiene 50 dos veces al año y si son más, mínimo dos veces al año."La prevención es lo que le hemos estado apostando, para prevenir una hepatitis A, el lavado exhaustivo de frutas y verduras, lavar bien las manos, antes de tomar alimentos, especial cuidado en el aseo e higiene, en la B, sobretodo en los jóvenes ya que esta de moda, los tatuajes, revisar que todo el material instrumental sea estéril e higiénico, al igual que tener cuidado con la pareja, hacerse estudios ambos, usar preservativo, no contacto directo y en la C realizarse pruebas de función hepáticas continuas", finalizó.