Coparmex Irapuato se suma para exigir que Fiscal General sea autónomo

En el Monumento a la Bandera, los empresarios indicaron queActualmente, el Fiscal General es designado por el Presidente de la República y el Senado, pero s

Miembros de Coparmex Irapuato-Salamanca. Foto: Julieta Ortiz.



“Esto significaría que él (Fiscal de Transición) podría mandar una terna al Senado, y que elijan a uno de ellos, sería decisión directa del Presidente, pero queremos que en 2018 ya sea con muchísima participación ciudadana, que sean los ciudadanos quienes envíen una propuesta, que el Senado haga una convocatoria para recibir los mejores perfiles”, dijo.

Eduardo Bretón Lares, titular de Coparmex Irapuato-Salamanca indicó que además buscan que el Fiscal General esté en funciones por 6 años, yBretón Lares enfatizó que esperan que el Fiscal pueda ocupar el cargo a partir del 2021, a fin de que su nombramiento o selección no coincida con el periodo electoral, y no se politice el cargo.Agregó que aunque el Presidente electo,buscarán como ciudadanos que el cargo no sea ocupado por nueve años, como se hace actualmente.El organismo empresarial espera que esta propuesta ciudadana pueda ser conocida por la nueva legislatura federal en los primeros días que inicie la gestión, es decir en septiembre de 2018, de tal manera que el sistema resultante, una vez aprobado, pueda servir como base para que el Presidente de la República haga la propuesta de Fiscal el 1 de diciembre, cuando entre en funciones.