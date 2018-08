Diputados de la universidad irrumpieron en Congreso, afirma Fayad y pide mesura

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, señaló que nueve de diputados electos vinculados con la universidad estatal irrumpieron en el Congreso local para impedir que sesionara la tarde de ayer.

“Ayer se suscitó un incidente en el Congreso, me comentan que nueve de los ya electos al Congreso local, más particularmente o singularmente pertenecen a un grupo político de la universidad, fueron a irrumpir al Congreso para impedirles que hagan su trabajo, querer que no abrieran la sesión y cerrar, que les dejen a ellos la chamba”.

Durante su mensaje en el evento ‘40 aniversario del Hospital General’, el mandatario señaló al respecto que hay tiempos y leyes.

Luego que ganó la elección de gobernador, puso de ejemplo, no fue a sacar al mandatario en turno un mes antes de que concluyera funciones, ya que permitió que trabajara hasta el último día de su gestión.

“A partir del 5 de septiembre de 2016 tomé posesión como gobernador del estado y empecé a tomar decisiones”, subrayó.



FAYAD AFIRMA NO ESTAR CONFRONTADO CON MORENA

Además, pidió no confrontar al gobernador con Morena y solicitó paciencia a aquellos personajes identificados con un grupo político.

“Ojo, que no quieran confrontar a un partido político con el gobernador. Yo no estoy confrontado con Morena, mi respeto para ese movimiento social que ganó con Andrés Manuel el proceso electoral. No tengo ninguna confrontación”.

Y agregó: “Hay que decirles a estos muy identificados personajes con un grupo político del estado que tengan tantita paciencia, que ellos van a entrar en funciones el día primero de septiembre”, para lo cual falta 30 días.

Fayad Meneses apuntó que hasta que concluyan los actuales legisladores, los diputados electos deben respetar su investidura.



EL TERROR QUE ESE GRUPO SEMBRÓ

“Todo mundo conoce muy bien a ese grupo y todo mundo sabe a qué se dedicaba y el terror que ese grupo sembró en el estado de Hidalgo, lo digo con toda la puntualidad del caso porque no podemos tildar a todos por igual, porque no es así”, dijo Fayad.

Fayad Meneses pidió mesura, porque Hidalgo permanece en paz luego del proceso electoral. “Ya se acabaron las diferencias y hoy hay que construir”.

“Una cosa es que hayan ganado y otra cosa es que se quieran apoderar antes de tiempo del Poder Legislativo y después de las decisiones del Poder Ejecutivo, porque así no son las cosas, deben transitar en respeto estricto al marco de la ley”.

El titular del Ejecutivo en Hidalgo indicó que en los hechos no participó el gobernador pero lo culpan. “El Congreso y los diputados pidieron el uso de la fuerza pública porque se les metieron a romper puertas”, acotó.

Al final de su discurso, Fayad Meneses se pronunció por “no volver a las épocas del pasado, nadie quiere actitudes vandálicas, no estamos en una época que admita el porrismo”. En cambio se pronunció por el diálogo.

Recalcó que no se trata de Morena “sino unos cuantos diputados electos de un grupo específico que pretende calentar las cosas”.