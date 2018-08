El regidor David Muñoz critica cambios en la XII Región Militar sin dar aviso de resultados

“Cuando nos respondan el por qué de los cambios en intervalos de tiempo tan pequeños, la falta de un informe sobre el desempeño de cada General que se va y las respuestas que luego suenan a justificación, hasta entonces sabremos si trabajan o solo se pasean", dijo.



“Los resultados no se han dejado ver, no se si se deba al cambio frecuente de militares o a que nadie conoce un plan o que es lo que van a hacer, si patrullan y se ve que tienen presencia, pero no conocemos la estrategia, o si la tienen no la quieren divulgar por cuestiones de la misma seguridad, pues no sabemos cómo se evalúe, en mi opinión es que si están siguiendo un plan, pues no importa quien llegue, solo sería darle continuidad”, opinó.



“Si cada que llega un general viene a innovar o implementar nuevas cosas, pues nunca vamos a ver avances, esa es la percepción que tengo: 'Sí los planos de la casa están hechos, no importa el albañil que venga' desde la salida del General Organitos poco hemos conocido de las acciones de los militares, creo importante que primero se dé a conocer el plan para saber que están haciendo”, finalizó.

