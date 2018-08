Irapuato asegura que están identificando a policías que se pasan a 'otro bando'

“No puedo juzgar con el mismo recelo a todos los policías, los buenos son más, con la observancia de la Unidad de Análisis, tenemos detectados quiénes pudiesen ser susceptibles, quiénes de plano ya están en una situación irregular, y se toman las decisiones de ponerlos a consideración de la Comisión de Honor y Justicia o de plano se les da de baja, eso es permanente, la Unidad de Análisis analiza diario este tema”, comentó.



“La depuración yo creo que tiene que ser permanente, no puedes estar seguro que simplemente con un examen de Control y Confianza todo quedó bien, toda Corporación está sujeta a que alguno o algunos se pasen del bando contrario, el estar pendiente debe ser de todos los días”, opinó.

Elementos de Policía Municipal que pudieran sero que incluso ya fueron identificados en situaciones irregularidades, han sido detectados por laAsí lo señaló el alcalde electo,luego de que un reo acusado de homicidio se escapara mientras estaba bajo custodia de dos elementos de Policía Municipal, además de casos en donde se registraron detenciones con armas de alto calibre de ex policías, originarios de Irapuato.señaló que de los más de 700 policías con los que cuenta la corporación irapuatense, en los cerca de 3 años de su Administración, se han dado de baja a cerca de 40, aunque no especificó el número de elementos que registraron situaciones irregulares o de relación con la delincuencia.El alcalde electo dijo que el porcentaje de policías dados de baja es menor, aunque no deja de ser un tema preocupante.