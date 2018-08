“Que la comunidad done libros y la comunidad lea esos libros, o bien, para tomar un descanso después de un andar bicicletero”, dijo.

En elyade León, un lugar en el que traer bicicleta ya no es problema, pues la mitad del sitio está acondicionado para estacionar tus dos ruedas.es un proyecto que, un recinto que deja ver la historia de la máquina pedalera a través de centros de mesa, verdaderas artesanías que no son otra cosa que figurillas hechas con cadena ¡de bicicleta!, ex ciclista de la categoría juvenil que dejó los pedales para incursionar en la gastronomía, explicó que esta sucursal León tiene un predecesor en Zacatecas.Se trata de un proyecto hermano por concepto, pero independiente por ser otra ciudad, y sobre todo, porque el joven leonés quiere extender sus ideas:Pero el proyecto no termina ahí, Augusto también planea dejar una vitrina abierta para, de a poco, llenarla de libros y armar una biblioteca.