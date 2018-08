Costos del Zapotillo se disparan pero ¿sigue proyecto con AMLO?

“El Gobernador acaba de estar con López Obrador. Es un tema muy importante para la ciudad. No se puede abdicar en ese proyecto. León depende el agua del Zapotillo para su crecimiento.



El Zapotillo finalmente se va a dar, de una manera u otra pero es indispensable para la ciudad”, señaló.



“Está detenido en cuando a la obra, en cuanto a las excavaciones, pero siguen haciéndose los trámites. Angélica (la directora) es experta en el tema del Zapotillo. Hay muchas gestiones”.



“Las reservas no son suficientes. Las reservas que tiene Sapal es para pagar la parte que le corresponde pagar por el proyecto. Es un proyecto de gran envergadura que debe de andar ya por el orden de los 9 mil millones de pesos”, es un tema que hay que analizar.

El presidente del Consejo de Administración de Sapal, Pedro González García, asegura queel gobierno de, y Sapal no tiene la condición financiera para llevarlo a cabo.Destacó que el gobernador Miguel Márquez está haciendo gestiones para destrabar el problema, antes de que termine su mandato, para llegar a un acuerdo con la empresa Abengoa y continuar con el proyecto.Pedro González añadió que a pesar de que no hay obra y todo está detenido desde hace más de dos años.Luego apuntó que el cambio de transición de un gobierno a otro puede afectar.El presidente del Sapal agregó que las reservas que se tienen, de más de 1 mil millones, no es suficiente para un proyecto de esta magnitud.El proyecto del Zapotillo estaba programado para estar terminado en el 2015.La titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), María Concepción Gutiérrez García, se tenía proyectado que el costo del Acueducto del Zapotillo tendría un costo de 7 mil millones de pesos aproximadamente, para esas fechas se tuvo un incremento a 8 mil 400 millones, ahora estiman que costaría más de 9 mil millones de pesos.La empresa Abeima Teyma Zapotillo S de RL de CV, filial de la compañía española Abengoa, mantiene detenidas las obras, y los ductos que se trajeron de Monterrey siguen en el abandono.