Aquí la razón por la que tu recibo de agua sale tan caro

el programa de, debido a que durante eldel año Sapal recibió un total depor altos cobros y sólo se pudo atender y verificar en los domicilios a 370, que equivale apenas al 11.5% de las quejas.Las fugas representan poco más de 30 mil metros cúbicos de agua, que a 20 pesos suman 6 millones de pesos. Muchos de estos recursos los deja de percibir Sapal, pero hay otro tanto que los clientes tienen que pagarlo.Es por ello que el área la gerencia de Comercialización, Julio Becerra, solicitó la autorización de autorizar 5 cuadrillas más de dos trabajadores, ya con base, para atender las denuncias de los consumidores, muchos de los cuales hasta el aire tienen que pagar como agua.Julio Becerra expuso que el promedio de quejas por altos cobros o fugas es de 536 en este primer semestre del año.Pero los números no mienten y se tiene el caso de enero cuando se presentaron 940 denuncias y sólo se pudo atender 67 casos, lo que representa el 7% de ellas.La directora de Sapal, Angélica Casillas Martínez, expuso ante los consejeros que antes de autorizar descuentos se tiene que hacer revisión en el interior de los hogares para verificar que no haya fugas y checar las instalaciones de Sapal., destacó.Vicente Lahud, consejero, dijo que la decisión de aumentar personal es buena y que esto se debe ver reflejado en un buen resultado., dijo Julio Becerra, gerente comercial.Señaló que hay clientes que tienen consumos bajos, no mayor de 16 metros cúbicos y se les llega a disparara hasta 1 mil por ciento.Julio Becerra fue claro al señalar, “acotó.Destaco que se busca también introducir medidores con “telemetría” para medir consumos a través de antenas y detectar cuando hay fallas o altos consumos., añadió Julio.El pagar 5 cuadrillas más representará a Sapal un incremento a la nómina de 1 millón 400 mil pesos, pero recuperarán los 6 millones que se pierden por fugas, según asentaron los Consejeros que lo autorizaron.Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - JunioQuejas 940 - 460 - 361 - 445 - 489 - 516Atendidas 67 - 75 - 68 - 45 - 59 - 56Porcentaje 7% - 16% - 19% - 10% - 12% - 11%Fuente: Sapal