Las grandes industrias que no compran agua a Sapal, se abastezcan de pipas y hagan grandes descargas de aguas residuales, estarán vigilados.

“La idea es actualizar estos y volúmenes de aguas residuales que descargan al drenaje. Se pretende que los convenios se suscriban con aquellos usuarios que no estén adheridos al programa de medición de descargas. Que no hayan convenido la instalación del medidor”, explicó el consejero Vicente Lahud Martínez.



“Ahora se tienen que hacer conforme a la producción que tienen y a la estimación que se tiene. Donde no hay un medidor instalado se tiene que estimar el volumen de agua consumida a descargada a los drenajes”.



“Son convenios de descargue para un determinado sector., el industrial y comercial. Hay lugares que no tienen el servicio, se abastecen de fuentes distintas (como el caso de hoteles, restaurantes y tenerías). Lo importante es ver que calidad de agua no llega al drenaje de la ciudad”, destacó Angélica.

Va Sapal contra los grandes industrias y comercios que no compran agua a Sapal, se abastecen de pipas y hacen grandes descargas de aguas residuales a los drenajes de la ciudad.La estimación que se tiene es que haylos quePor ello se solicitó al Consejo aprobar un: uno paray otro paraSe solicitó que los convenios los realice directamente la Dirección, sin autorización ya del Consejo, para agilizar los trámites.Se destacó que son convenios de “buena voluntad” los que se tienen autorizados y los que hay que revisar, pues se hacían de acuerdo a lo que declaraban los clientes.Lahud Martínez destacó que de acuerdo al convenio se tiene que hacer la revisión cada 6 meses, a través del personal de la gerencia ecológica.Harán mediciones y en caso de que haya diferencia mayor al 10% con lo que declara el cliente, se dará por terminado el convenio y se le instalará equipo de medición para cobrar lo que descarga.La directora de Sapal, Angélica Casillas Martínez, confirmó que alrededor de 900 descargas donde no hay un sistema de medición.La funcionaria agregó que hay un número fuera que están en esta situación y no se han actualizado, y tienen un incremento de volúmenes en las descargas.