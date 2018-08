Se confrontan legisladores en Twitter: ‘sigue disfrutando de Miami, Beach’, dice diputada a Canek Vázquez

Los diputados locales Canek Vázquez Góngora y Ana Bertha Díaz Gutiérrez se confrontaron a través de Twitter por los hechos ocurridos ayer en el Congreso de Hidalgo, en el que se enfrentaron manifestantes de Morena y policías estatales.

TODO INICIÓ CON MENSAJE DE LA PRESIDENTA NACIONAL DE MORENA

La controversia inició con un tuit de la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien escribió: “Todo nuestro apoyo y solidaridad #Morena para nuestras diputadas y diputados electos de #Hidalgo que fueron agredidos por el gobierno estatal”.





En respuesta, la diputada Ana Bertha Díaz (@anab5707), emanada de las filas de Nueva Alianza respondió: “Ante la irrupción violenta en el Congreso de nuestro Estado por parte de un grupo identificado con Gerardo Sosa; en mi carácter de Pdta. del Congreso solicité auxilio a la fuerza pública con el fin de preservar la integridad de los Diputados presentes y del recinto legislativo”.





RESPONDE CANEK VÁZQUEZ

Por lo anterior, el diputado independiente afín a Morena, Canek Vázquez (@canek_vazquez), respondió: “presidenta de la mesa directiva, su obligación es velar por la integridad de TODOS los diputados y NO lo hizo así! No se preste a ese juego!”

Los comentarios continuaron, pues la diputada de Nueva Alianza le dijo: “Mi querido Canek, debiste cumplir con tu deber Constitucional, pero sigues de vacaciones en Miami, Florida. Tienes el privilegio de ser Diputado pero no asististe a 6 de 8 sesiones este mes y faltaste al cierre del Período ordinario final de tu Legislatura”, y agregó: “P.D. Sigue disfrutando de Miami, Beach”.

Sin embargo, Canek Vázquez no se quedó callado y le respondió: “que le ha pasado Maestra? todavía tengo fresca la memoria de cuántas veces acudió con su servidor y las mismas veces fueron las que le he ayudado... se me hace que alguien está redactando sus Tweets, nunca creería que Ud se dirigiera así a una persona... le mando un abrazote!”.

Cabe señalar que estos tuits fueron borrados de la red social, aunque permanecieron por algunas horas.

A pesar de las manifestaciones y el bloqueo del Congreso, 20 de 30 diputados de la LXIII Legislatura aprobaron una reestructuración de la deuda pública y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para rotar la presidencia de la Junta de Gobierno.