Hallan sin vida a empresario de origen cubano que denunció a director de policía

"No fue un suicidio; fue un asesinato", adelantó el activista, quien aseguró que este miércoles dará pormenores del tema, pues piensan interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

El empresario de origen cubano,, quien acusó en 2014 a uny días después fue detenido por el mismo delito, en agravio deLa Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo (SSP) informó queLa dependencia señaló que, al parecer,Los hechos fueron reportados a la Fiscalía General del estado, autoridad que quedó a cargo de la investigación, a fin de esclarecer los hechos.el representante de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos,en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el Juez Cuarto Penal, derivada de la causa penal 570/2014.El empresario cubano, nacionalizado mexicanoEn aquella época el entonces subprocurador de Justicia,se reservó la identidad del denunciante, al tratarse de un delito grave. Hoy se sabe que presuntamente el agraviado era Juan Vergara, ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de la actual administración estatal, ex precandidato a una diputación federal y sujeto a proceso, en libertad, por un delito federal.El funcionario le habría exigido 20 mil pesos mensuales para protegerle, luego de advertirleEl empresario dijo haber recurrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al entonces secretario de Seguridad Pública del gobierno de Roberto Borge, Juan Pedro Mercader, y a quien fungía como coordinador de la Policía Federal en la entidad, Héctor González Valdepeña, para pedirles que investigasen a Rodríguez Alonso, pero no obtuvo respuesta.En contraste, el Juez Cuarto de lo Penal le dictó elFernández León aseguró en su momento que tales denuncias fueron supuestamente "armadas", pues existía un presunto intento institucional por castigar al empresario, quien se atrevió a denunciar a diferentes autoridades por extorsión, corrupción y otra serie de delitos.