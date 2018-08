Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mientras su padre disparaba una escopeta hacia los oficiales de la Policía de Tijuana que intentaban detenerlo, Enoc se escondía en uno de los cuartos de la casa en Playas de Tijuana. A unos pasos de él estaba el cadáver de su madre, y a unos metros más el cuerpo de su hermana, una bebé de unos seis meses, envuelta en una cobija y enterrada en el patio. fue una de las primeras frases que el niño de nueve años le dijo al personal del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) en Baja California, cuando trataron de hablar con él para conocer la historia detrás del tiroteo que dejó dos muertos —el agresor, su padre, y su madre—, además de dos policías municipales heridos, que ahora están fuera de peligro.A diferencia de otros casos, la procuradora de la Defensa del Menor en el estado, Consuelo Luna, en este no hay pistas que hablen de violencia intrafamiliar que esté relacionada con maltrato hacia los menores. Aquí, dice, según el relato de Enoc, las cosas cambiaron de un momento a otro. El niño habla de sus padres como casi cualquier otro.Ambos colaboraban para mantener su hogar. No habla de golpes, pero sí del consumo de drogas de su padre.Algunos vecinos recuerdan únicamente a su padre y a Enoc, deDesde que Enoc fue rescatado por la Policía Municipal y trasladado a un albergue del DIF estatal,Sólo dijo que tenía familiares en Michoacán, a los que no conocía más que de oídas.Hasta el momento, según información delnadie ha reclamado los cuerpos de los padres de Enoc.