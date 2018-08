Las #inundaciones dejan cientos de miles de desplazados en India, Pakistán y Myanmar http://t.co/7tQTleil9q pic.twitter.com/yQOHpNYzKb — CNN en Español (@CNNEE) August 5, 2015

Las inundaciones de Myanmar dejaron 12 muertos y forzaron a más de 132 mil personas a ir a 300 campamentos temporales según un reporte este miércoles.El diario estatal Global New Light of Myanmar dijo que la Agencia Nacional de Desastres Naturales reportó que la mayor cifra de muertos fue registrada en la región de Bago, donde cuatro personas murieron y otras 94 mil se guardaron en 186 campamentos.Según el diario, las lluvias y los vientos destruyeron puentes y obligaron a la egnte a escapar de sus viviendas en áreas bajas. Los caminos fueron inundados en algunas zonas, aunque una importante carretera que había estado bloqueada fue reabierta el martes cuando bajaron las aguas.En entrevista con el medio, el ministro de asuntos sociales y ayuda, Win Myat Aye, dijo que no había suficientes campamentos socorristas, lo que terminó en problemas de atestamiento y mala salud. También dijo que las personas deberían seguir en los campamentos por 10 días más.También se ha dicho por medios oficiales que su ministerio usó más de 554 millones de kyats (380 mil dólares) para ayudar a damnificados y compensar a las familias de los difuntos.Cerca del sudeste asiático, fuertes lluvias han causado severas inundaciones. Una represa hidroeléctrica en Laos se dañó la semana pasada y forzó a dejar sus hogares a miles de personas. La cifra de muertos oscila entre 11 y 27, y más de 100 personas siguen desaparecidas.Hasta el momento, los difuntos van en aumento.