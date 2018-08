Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace días se viralizó un video en el que un perro se inmovilizó al intentar cruzar un puete de madera.En el video se ve al perrito, que a pesar de su tamaño, está asustado y se acuesta para no cruzar el puente. Cuando su dueña ve esto, le ayuda de inmediato y le enseña a cruzar.En la grabación tomada por un testigo, se observa cómo la mujer decide ponerse a gatear a su lado para que de esa manera el perro observe que no pasa nada. Increíblemente, esta acción le da confianza y al can toma valor y comienza a seguirla.