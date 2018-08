FISCALÍA QUE SIRVA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Coparmex León, que comanda Jorge Ramírez, da hoy el banderazo a la recolección de firmas para empujar la reforma por una Fiscalía General de la República autónoma, independiente y eficaz.Coparmex Nacional lanza la campaña #Reforma102 con el objetivo de presentar una iniciativa ciudadana para modificar el artículo 102 de la Constitución y garantizar una Fiscalía que sí sirva.Un movimiento como ese, que además suma a muchas organizaciones sociales, motiva a la reflexión en Guanajuato, donde está en puerta la discusión para crear la Fiscalía y nombrar titular. ¿Golpe de timón?El grupo de 13 senadores del PAN que brincarán el próximo mes a la Cámara de Diputados, entre ellos el leonés Fernando Torres Graciano, se reunieron hace unos días para comenzar a esbozar la agenda legislativa que tendrán que plantear para no ser borrados del mapa político como incipiente oposición. Tampoco son nuevos en esos andares, por muchos años supieron hacerlo contra la hegemonía tricolor.La preocupación es que todos en el PAN andan apurados en la grilla del relevo en la dirigencia nacional, y no han tenido ninguna reunión los 92 próximos diputados federales azules. Morena tendrá una amplia mayoría y al PRI le quedan resabios de poder de aquí a entregar la Presidencia y ya eligió coordinador: René Juárez, por lo que es importante que el PAN fije agenda para lo que viene.La bancada guanajuatense, con 14 legisladores, es la más numerosa del PAN nacional, además que aquí fue el único estado que no ganó Andrés Manuel López Obrador, si eso no les alcanza para tener un Presidente de partido de casa (Carlos Medina y Juan Carlos Romero están puestos), al menos esperan que sea suficiente para amarrar al coordinador, y ahí puede abrirse el espacio para Romero Hicks.Fernando Torres ya puso sobre la mesa que el PAN debe tomar banderas ciudadanas que provoquen el debate nacional, por ejemplo la reducción al número de diputados federales y de senadores que él planteó en el Senado y nadie peló, eso sí que generaría un ahorro presupuestal permanente y de fondo. O una reforma política que evite el exceso de spots de los que abusaron Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador.En la grilla por la dirigencia nacional hay tres que parecen un paso adelante: Roberto Gil, Héctor Larios y Marko Cortés. El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, estaría con el último. Gran parte de los políticos de casa también tienen aprecio por el político michoacano que empezó la pasada Legislatura tambaleante como coordinador del grupo parlamentario, pero concluyó sin sobresaltos.De hoy al viernes tendrá lugar en Guanajuato Capital la 2a. sesión ordinaria 2018 de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo. Mañana encabezan la inauguración el secretario federal, Roberto Campa Cifrián, y el gobernador Miguel Márquez. Será una buena oportunidad para ver qué opinan de las intenciones de AMLO de trasladar esa dependencia al bonito León, Guanajuato.Como ponentes en el foro se espera a: Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República; la doctora Mercedes Juan, directora general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y Gerardina González, directora de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba (OIT), y más.Con el objetivo de revisar temas relacionados con el cierre de la Administración Estatal, el gobernador Miguel Márquez e integrantes de su gabinete se reunieron con los presidentes de Coparmex Zona Metropolitana León, Jorge Ramírez; Irapuato-Salamanca, Eduardo Betrón, y de Celaya, Juan Yúdico.También reuniones de trabajo para afinar cierres administrativos con los titulares de: Secretaría de Finanzas, Obra Pública, Comisión Estatal del Agua, Inifeg, SEG, Iplaneg, SEDESHU, SDAyR, etc.