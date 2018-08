La pesadilla: cuando soñé con Manuel Bartlett

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 6 de julio, hace 30 años, llegan ciudadanos a la redacción cargados de costales, llenos de boletas cruzadas a favor del PRI.Las urnas, opacas, están llenas de antemano con 155 mil boletas y la gente se da cuenta cuando llega a votar. Alzan las urnas y las “despanzurran”,Los militares no hacen nada, están tan sorprendidos como los ciudadanos. Es un fraude descarado; el intento burdo de robar la elección.El presidente de la Comisión Federal Electoral y secretario de Gobernación,La adrenalina corre por el cuerpo, la emoción del descubrimiento tiene doble vector.Una situación inédita donde el ciudadano aporta la muestra fehaciente del fraude.Decidimos ir adelante.de independencia y la lealtad a quienes nos dan vida, los lectores.“Rellenan las urnas”, fue la portada, con fotos de gente que muestra a la luz del día las urnas llenas apenas a las 8 de la mañana. Es el tiempo de la presidencia imperial,sabemos que otros medios publicarán las noticias como no son. Es una oportunidad de oro.Viene la noche, los temores se acrecientan, las sombras se alargan y pensamos que el dinosaurio, herido, puede golpearnos con una cola larga y pesada. En la mente está Bartlett, su mueca dura de dictador,Rudeza inusitada e innecesaria para meter en cintura a un gobernador que robaba a placer. Pero esa es otra historia.La noche se hace larga, muy larga. El amanecer anuncia en su frescura otro Guanajuato y otro México. Viene el premio a la osadía. La edición se termina pronto y, en un día, nos ubica a la vanguardia de la prensa independiente del país.dice Bartlett y se genera el doble sentido de la frase. El Secretario, por la presión, no entiende que efectivamente el sistema político estaba caído. El gobernador Corrales, atrapado en sus trampas, deja que los hechos corran mientras el PRI se desvanece.El próximo presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el dinosaurio Bartlett limpiará la Comisión Federal de Electricidad, que acabará con la corrupción ahí dentro.La pesadilla continúa después de 3 décadas. Por fortuna ya no soñamos con él.