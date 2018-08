"En algunos casos, los microbicidas pueden ser la única opción para las mujeres para prevenir la infección por el VIH, ya que a menudo los hombres son reacios al uso del preservativo", explicó el investigador Julià Blanco, del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol en IrsiCaixa.



"Siendo realistas, esta estrategia innovadora es la única manera en que los cócteles microbicidas pueden ser producidos a un coste suficientemente bajo para los países que más necesitan los tratamientos de prevención del VIH", dijo Paul Christou, investigador de la universidad de Lérida y líder del estudio.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

por medio de experimentos in vitro.Por medio de un trabajo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores obtuvieron por primera vez una combinación de proteínas producidas simultáneamente en semillas de arroz transgénico, que podrían resultar en un nuevo procedimiento para la producción de geles microbicidas a un costo suficientemente bajo para países pobres.previamente a la relación sexual.que juegan un papel clave en su entrada en las células., que son los más afectados por esta pandemia.Por lo tanto, la estrategia del arroz es una excelente alternativa que proporciona una actividad microbicida más potente, según el instituto., lo que significa que la producción a partir de arroz de microbicidas contra el VIH