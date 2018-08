Ciclista muere bajo llantas de camioneta

conductor de la camioneta no alcanzó a frenar e impactó al ciclista.

fueron valoradas dos mujeres ocupantes de la camioneta, al parecer por crisis nerviosa.

Un, el accidente ocurrió la mañana delaproximadamente a lasCon la información recabada en el lugar se presume que tanto la camioneta como la bicicleta viajaban sobre la carretera en el mismo carril, al parecer elPoco después del choque, el conductor detuvo la camioneta, para ir a ver el estado de salud del ciclista y al ver que este no respondía notificó a las autoridades.A simple vista se podía observar que el ciclista presentaba varios raspones y un golpe en la cabeza, a unos metros del cuerpo quedó la bicicleta de color amarillo en la que viajaba.Al lugar arribó la unidad de, además de elementos de tránsito municipal, además de, que podo después de valorar al hombre que estaba tendido sobre la cinta asfáltica informaron que ya no presentaba signos vitales.Agentes viales se encargaron asegurar el lugar con apoyo de elementos dey ayudaron con la vialidad para evitar pudiera generarse otro percance en la zona.En el lugar tambiénAl lugar del accidente llegaron conocidos dely lo identificaron comoSe espero la llegada del personal delpara realizar las investigaciones correspondientes sobre el hecho ocurrido además delpara el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro.Sobre el conductor de la unidad no se proporcionó información al parecer fue abordado en una unidad de seguridad y fue puesto disposición de la autoridad competente.