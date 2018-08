VIDEO. Para esto te sirve el nuevo AVIÓN del Facebook

Usuarios de Facebook notaron que algunos de sus contactos podían reaccionar a su publicaciones con un nuevo icono: un avión.Algunos usuarios podían seleccionar esta opción y otros no.

De acuerdo con el código espagueti, la reacción es un bug, un pequeño error de programación que un desarrollador insertó y se le olvidó remover.

Si usas un teléfono Android podrás habilitar la reacción, pero la opción no está disponible para todos los usuarios.1. Escribe un post con el hashtag #AddPlaneReaction.2. Sin salir del comentario, habilita los botenes de reacciones 'Me gusta'.3. En donde se encuentra la reacción 'Me enoja', ahora se encuentra 'Reacción'.4. Escoge este botón para que aparezca el avión.Te dejamos un video para que puedas habilitar tu 'avión'.