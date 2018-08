El huevo no aumenta el nivel de colesterol: nos mintieron

Así como lo leíste, desmienten que el consumo de huevo eleve el colesterol malo. De acuerdo con la doctora Ruth Pedroza (Maestra en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Universidad Iberoamericana y doctorado por la UNAM), integrante del grupo académico ''Hablemos Claro'', comer huevo no es tan dañino como nos habían contado. Pues es uno de los alimentos más ricos en proteína, vitamina y grasas saludables, indispensables en cualquier dieta ya que ayudan al correcto funcionamiento del cuerpo.



Por otro lado, un estudio británico descubrió que los adultos mayores que consumen huevo por lo menos tres veces a la semana, incrementaron su nivel de vitaminas B12, A y D, B3, yodo, zinc y magnesio.



Sin embargo, no hay que abusar del consumo del huevo pues hay que tomar en cuenta una serie de medidas para no contraer alguna enfermedad. No olvidemos que puede ser portador de salmonella. Aquí algunos consejos:



1. Lavarse las manos despues de tener contacto con el cascarón.



2. No lavar los cascarones pues sirven de protección para que el alimento no se contamine.



3. Evitar a toda costa consumir los huevos rotos: hay que desecharlos.



Según la experta en nutrición Fernanda Alvarado una persona sana puede comer un huevo diario y tres a la semana para personas que padecen diabetes. Es importante optar por consumir las claras, ricas en proteínas y no contienen el colesterol de las yemas.

