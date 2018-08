Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las axilas son probablemente la última de las partes del cuerpo humano en la lista de lugares en los cuales poner un anuncio publicitario, o eso creemos, ya que una empresa japonesa cree que son bienes raíces de primer nivel, y actualmente están reclutando modelos femeninas jóvenes dispuestas a caminar con anuncios en sus sobacos.Las vallas publicitarias vivas y que respiran no son exactamente un concepto nuevo. Brandon Chicotsky ha alquilado su calva como espacio publicitario para compañías dispuestas a pagarle cientos de dólares por día durante años, y él es solo un ejemplo. También está el caso de Hostgato M. Dotcom, quien se tatuó logos de empresas en su rostro con fines de lucro, o Jason George, quien se autodenominó 'cartel humano' y se tatuó cientos de logos de empresas que afectaron su vida de algún modo.Mientras tanto, Wakino Ad Company apuesta a las axilas, a diferencia de todos los que lo hacen por partes más visibles del cuerpo.Si eres un ejecutivo y has tenido suficiente de publicidad tradicional, tal vez te gustaría probar estos anuncions de axila por una tarida de 89,99 dólares por hora. Wakino empastará su anuncio personalizado en las axilas de una joven modelo que hará todo lo posible para hacerlo lo más visible posible, sin embargo no está claro cómo es que eso va a funcionar.Wakino Ad Company acaba de comenzar a operar, por lo que es importante saber qué tan exitoso será, pero han lanzado varios anuncios conceptuales para ayudar a los potenciales clientes a visualizar mejor las posibilidades. Incluso han conseguido su primer cliente, una cadena de dermatología y tratamiento de belleza que utiliza los anuncios de axila para promover su procedimiento de depilación sin dolor en las axilas.