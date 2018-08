¿Los Rayados de Monterrey ya no llenan su estadio?

“A diferencia de años anteriores hoy no tenemos la totalidad de los abonos colocados”, reconoció ayer en entrevista.



A tres años de haber estrenado elEl vicepresidente administrativoreconoció que después de dos jornadas y a tres días para su primer partido como local en el Apertura 2018 todavía tienen 5 mil abonos por vender y no descarta que, por primera vez, haya venta libre de boletos.de los cuales 11 mil asientos pertenecen a las localidades premium, como Suites y Club Seats, y a patrocinadores.Eso significa que son 42 mil abonos los que deben colocar, pero hasta hoy, los albiazules sólo han vendido unos 37 mil, cuando a estas alturas los plásticos ya se habían agotado en años pasados.Mejía explicó que el cambio de televisora, que transmitirá los partidos sin necesidad de recurrir al Pago por Evento, y el horario de la mayoría de los partidos, que será a las 21:00 horas, son variables por las que no han vendido todos los abonos.Con los cambios que han hecho, confían en que la marca Rayados también crezca fuera de la Ciudad y del País, por lo que todo es parte de una estrategia, aseguró Mejía.En años anteriores habían vendido todos los abonos, pero el promedio de asistencia ha ido a la baja. De la media de 47 mil 999 aficionados por juego en el Apertura 2017 cayó hasta 40 mil 623 en el Clausura 2018.La derrota en la Final Regia en el Apertura y la pronta eliminación en la Liguilla del Clausura podrían ser considerados como un factor en la decisión de compra del aficionados.“No podríamos descartarlo, lo que sí (puedo decir) es que vamos a dar preferencia a cualquier situación en términos de seguridad, no podemos volvernos vulnerables por el afán de vender y no saber quién nos acompaña ni cómo nos acompañan”, mencionó.El plan para rescatar la cancha del Estadio BBVA Bancomer van bien, aseguró Tonatiuh Mejía, vicepresidente administrativo del Monterrey.Luego de los problemas que ha presentado el campo de los Rayados, Mejía aseguró que las medidas que han tomado han servido para que esta noche, cuando los Rayados regresen a casa lo hagan en una cancha en mejores condiciones.Mejía explicó que el césped estará más corto de lo que acostumbraban en torneos pasados, pero eso se debe a una petición expresa del actual director técnico Diego Alonso, quien quiere una cancha más rápida para favorecer su estilo de juego.A pesar de esto, el directivo albiazul sostuvo que deberán tener cuidados especiales cuando se presenten la lluvia y el frío.