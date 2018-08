Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La actriz Aislinn Derbez acompañó a su marido, el actor Mauricio Ochmann a la premier de la película 'Ya veremos'.Durante la noche, la actriz vistió un vestido negro con zapatos de punta tono negro y crema. La estrella se veía despampanante a pesar de que ya pasaron cinco meses desde que se convirtió en madre de Kailani.La actriz también confesó que tras el embarazo subió algunos kilos, sin embargo siempre ejercita para recuparar su figura aunque en las imágenes la actriz luce bella y se ve enamorada de su esposo, Ochmann.Esta es la primera aparición que realiza la estrella Aislinn Derbez acompañada de su esposo, sin embargo los famosos papás fueron a la premier de la película sin su hija Kailani, pero estuvieron acompañados de la hija de Maurcio Ochmann.Durante el evento, se le cuestionó sobre la demanda que interpuso en contra de productos de belleza.Aislinn mencionó que prefiere no hablar mucho sobre el tema, debido a que es un proceso legal que se dio hace meses, aunque la situación la tiene desconcertada y reiteró que como mujer, no debe quedarse callada.La actriz dijo: “La mujer es bella esté donde esté, aunque esté en sus días no tiene por qué no ser glamourosa, eso ya son estereotipos falsos, de verdad ya estamos cansadas, realmente ha hecho mucho daño a la autoestima de muchas mujeres”.